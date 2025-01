Amit Shah conhece Chandrababu Naidu e Pawan Kalyan

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, durante uma interação com o Ministro-Chefe N Chandrababu Naidu e o Vice-Ministro-Chefe K. Pawan Kalyan na residência do Sr. | Crédito da foto:

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, chegou a Vijayawada na noite de sábado (18 de janeiro de 2025) para participar como convidado principal do evento do Dia do Surge da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) nas instalações do 10º Batalhão no distrito de Krishna em 19 de janeiro.

Shah teve uma breve interação com o ministro-chefe N. Chandrababu Naidu e o vice-ministro-chefe K. Pawan Kalyan na residência do Sr.

O Ministro da União foi recebido no Aeroporto Internacional de Vijayawada pelos Ministros Nara Lokesh e Nadendla Manohar e pelos deputados CM Ramesh e T. Uday Srinivas.