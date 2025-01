Amit Shah e Naidu participarão das celebrações do Dia do Raising da NDRF perto de Vijayawada no domingo

O Diretor Geral da NDRF, Piyush Anand (Centro) e outros lançaram uma publicação especial intitulada ‘O Salvador’ em uma conferência de imprensa realizada nas instalações do 10º Batalhão em Kondapavuluru, no distrito de Krishna, no sábado. | Crédito da foto: Giri KVS.

O 10º batalhão da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) celebrará o 20º dia da revolta em suas instalações em Kondapavuluru, em Gannavaram mandal, no distrito de Krishna, no domingo (19 de janeiro de 2025). O Ministro do Interior da União, Amit Shah, participará do evento como convidado principal e o Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu será o convidado de honra.

Dirigindo-se à mídia no sábado, Piyush Anand, Diretor Geral da NDRF, disse que era uma ocasião para nos dedicarmos novamente a garantir zero vítimas em desastres, em estreita coordenação com os estados e territórios da União.

A NDRF surgiu em 19 de janeiro de 2006, após a promulgação da Lei de Gestão de Desastres de 2005. Começou com oito batalhões e o número aumentou para 16. Estava presente em 68 locais, incluindo 28 Centros de Resposta Regional (RRCs) e 24 Pré-posicionamento Tático. Locais (TPL). Cada batalhão da NDRF tinha 18 equipes especializadas de busca e salvamento (SAR), compostas por especialistas como engenheiros, técnicos, eletricistas, pessoal médico/paramédico e esquadrões caninos. A força autorizada da força era de 18.556.

Tarefas

Anand disse que a NDRF foi mandatada para lidar com todos os desastres naturais e provocados pelo homem, exceto incêndios. Realizaria busca e resgate de estruturas desabadas durante terremotos, realizaria resgates em desmoronamentos de edifícios e deslizamentos de terra, inundações e incidentes de naufrágio de barcos, e abordaria contingências químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.

Em 2022, foi designado para o controle de incêndios florestais, para o qual foram formadas três equipes em caráter piloto. Uma equipe estava localizada em Uttarakhand, Assam e Andhra Pradesh (AP).

Realizou mais de 12.000 operações, resgatou mais de 1.58.000 pessoas e evacuou mais de 8,50 lakh pessoas durante vários desastres, e organizou mais de 13.000 programas de conscientização comunitária e cerca de 8.000 programas de segurança escolar que beneficiaram mais de 93 lakh estudantes e adultos. , disse o Sr.

Em 2024, a NDRF realizou um número recorde de 1.038 operações em diferentes partes do país, nas quais mais de 4.000 vidas foram salvas e 63.000 pessoas foram evacuadas para locais seguros. Vinte equipes da NDRF foram destacadas em Mahakumbh, em Prayagraj, para lidar com qualquer contingência, acrescentou Anand.

O Inspetor Geral da NDRF, Narendra Singh Bundela, os DIGs Hari Om Gandhi e Mohsen Shahedi, o Diretor Executivo do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Rajendra Ratnoo, e o Comandante do 10º Batalhão da NDRF, VVN Prasanna Kumar, estiveram presentes.