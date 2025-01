Amit Shah inaugurará novos campi do NIDM e NDRF no distrito de Krishna, em Andhra Pradesh, em 19 de janeiro

Uma vista do campus sul do Instituto Nacional de Gestão de Desastres construído na vila de Kondapavuluru, no distrito de Krishna. | Crédito da foto: GN RAO

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, e o Ministro-Chefe de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, inaugurarão o novo campus sul do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (NIDM) e da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) 10o Quartel-general do batalhão na aldeia Kondapavuluru, no distrito de Krishna, em 19 de janeiro.

Shah inaugurará os campi por volta das 11h30 do dia 19 de janeiro. O Vice-Ministro-Chefe K. Pawan Kalyan, o Ministro de Estado da União para o Interior Bandi Sanjay, o Ministro da Aviação Civil da União K. Rammohan Naidu, a Ministra de TI Nara Lokesh e outros também participarão. nos programas.

Construído em 50 acres a um custo de Rs 110 crore, o NDRF 10o O quartel-general do batalhão dispõe de centro de treino, bloco administrativo, quartéis e quartéis, armazéns, canil e outras instalações, disse o seu comandante VVN Prasanna Kumar.

O vice-diretor do NIDM, Col Panagani Srinivasulu Reddy, disse que o novo campus foi construído em 10 acres a um custo de Rs 50 milhões. A instalação dispõe de salas de conferências e reuniões, biblioteca, albergue para estudantes e alojamento para funcionários de diversos quadros.

“Uma exposição fotográfica de diversas operações realizadas pelo pessoal da NDRF e uma exposição de equipamentos serão organizadas durante o programa inaugural. O diretor geral da NDRF, Piyush Anand, e outras autoridades participarão do evento”, disse Prasanna Kumar. O hindu na quinta-feira.

O NIDM tem dois campi – um em Nova Delhi e outro em Andhra Pradesh (campus sul), disse o Coronel Reddy, acrescentando que o NIDM foi criado sob a Lei de Reorganização de Andhra Pradesh de 2014.

O 10º Batalhão da NDRF realiza operações de resgate e reabilitação durante situações exigentes em Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka e Yanam, disse o comandante.

O Coletor Distrital de Krishna DK Balaji, o Superintendente de Polícia R. Gangadhar Rao e outros funcionários visitaram os campi do NIDM e NDRF e revisaram os preparativos que estavam sendo feitos para a inauguração.