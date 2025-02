Amy Poehler comenta a amizade de Tina Fey, ele se chama de ‘segunda esposa’

Amy Poehler Recentemente, ele refletiu sobre sua antiga amizade com sua atriz parceira Tina Fey e expressou seus pensamentos sobre isso. A dupla, conhecida por ter um dos amigos mais duráveis ​​de Hollywood, costuma expressar seu amor pelo outro. Recentemente, Poehler e Fey apareceram no programa Jimmy Fallon e lembraram seu link por mais de 30 anos. Foi o que eles disseram sobre sua amizade.

O que Amy Poehler disse sobre Tina Fey?

As atrizes rekish Amy Poehler e Tina Fey chegaram recentemente como convidadas para O show da noite estrelado por Jimmy Fallon Antes de embarcar na próxima etapa de sua turnê de comédia, uma perna inquieta.

A conversa foi para a amizade de Poehler e Fey quando o trio olhou para o momento em que organizaram o segmento de atualização de fim de semana do Saturday Night Live. Amy Poehler associada a Tina Fey à co-alanfitrion do segmento de 2004 a 2006 após a partida de Fallon. A atriz de parques e recreação ficou profundamente imersa no vínculo que ela e Fey compartilharam há 30 anos e lembraram os anos em que trabalharam juntos.

Ela disse a Fallon: “somos amigos há mais de 30 anos e estamos fazendo as coisas juntos, mas eu era como a segunda esposa de Tina porque você fez primeiro”, referindo -se a Fey e o período de Fallon em SNL antes de Poehler se juntar. “Sim, isso é verdade”, disse Fey.

Poehler também acrescentou: “Entrei e obtive toda a segunda esposa de Deus”. A atriz também disse que conseguiu o trabalho na atualização do fim de semana devido a Fey. Ela foi rotulada como uma “amiga do NEPO” e disse: “Tina me conseguiu o emprego, 100%. Ele respondeu para mim em todos os sentidos. E eu estava brincando atrás do palco, pensei: ‘SNL me parece a universidade. Como nunca, eu nunca entraria nisso agora ‘.

Em uma entrevista em janeiro de 2024, Tina Fey compartilhou sentimentos semelhantes que Amy Poehler e declarou: “Nós realmente temos muita facilidade e abreviação trabalhando entre nós”. (através Hoje)