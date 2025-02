Amy Schumer Comentários sobre Martin Short e Meryl Streep Dating Rumores

Amy SchumerO recente comentário acrescentou combustível aos rumores em andamento sobre Martin Short e o relacionamento de Meryl Streep. O comediante zombou da possibilidade de um romance entre os dois ícones de Hollywood durante uma interação no tapete vermelho de aniversário especial: o aniversário.

Mas o que exatamente Schumer disse? Aqui estão todos os detalhes.

Amy Schumer, que estrela Martin Short e Meryl Streep na série bem -sucedida, apenas assassinatos na segunda temporada do prédio, revelou que estava sentada ao lado do casal no concerto do SNL50: Homecoming. Descrevendo a experiência, ele disse Pessoas“Realmente não há mais nada divertido em sentar ao lado de Marty Short, a quem eu tive que sentar ao lado do show em casa na outra noite”.

Schumer sugeriu mais de brincadeira os rumores em andamento sobre o relacionamento curto e Streep, zombando: “Acho que o chá é, acho que Marty poderia estar fora do mercado. É isso que estou vendo. Não sei”. Enquanto a atriz ligeiramente grávida não nomeou explicitamente Meryl Streep, seus comentários aparentemente deixaram a imaginação pouco. Ela brincou que Martin Short poderia ser tomado “talvez como o melhor ator em nosso tempo. Eu não sei”.

Embora Schumer pudesse ter sugerido que os atores lendários poderiam namorando, Martin Short negou repetidamente qualquer participação romântica com Streep. Os rumores ganharam uma tração depois que os dois olharam juntos para o Globo de Ouro 2024. No entanto, o breve representante esclareceu rapidamente que eles são “muito bons amigos, nada mais”.

O próprio Short também abordou rumores. “Nós não somos um casal”, disse ele, acrescentando: “Somos amigos muito próximos” (via via Clube aleatório). Apesar de sua negação, a especulação persistiu, parcialmente alimentada por sua química na tela em apenas assassinatos no edifício, onde seus personagens estão romanticamente envolvidos.