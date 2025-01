Anaconda: as estrelas de cinema reinventadas de Jack Black, Thandiwe Newton e Steve Zahn

A reinvenção de Anaconda adicionou Thandiwe Newton e Steve Zahn ao elenco.

O filme Anaconda original foi lançado em 1997 e estrelado por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight e Owen Wilson. O filme gerou uma franquia que inclui três sequências: Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid de 2004, Anaconda 3: Offspring de 2008 e Anacondas: Trail of Blood de 2009, e um filme crossover de Lake Placid/Anaconda que foi lançado em 2015.

A Sony Pictures está preparando uma nova versão “reimaginada” do Anaconda. Foi anunciado anteriormente que Jack Black, Paul Rudd e Daniela Melchior do Esquadrão Suicida estrelariam o filme.

Agora, por O repórter de HollywoodNewton (Westworld) e Zahn (The White Lotus) se juntaram ao elenco do filme. Eles interpretarão “amigos de infância que se juntam (Rudd e Black) na malfadada aventura. Além disso, Selton Mello foi escalado como um tratador de animais brasileiro e Ione Skye foi escalada como a esposa do personagem de Black.

Sobre o que é o novo filme Anaconda?

De acordo com o The Hollywood Reporter, o novo filme “envolve um grupo de amigos que enfrentam uma crise de meia-idade e refazem seu filme favorito da juventude. Eles vão para a floresta tropical, apenas para se verem lutando por suas vidas contra desastres naturais, cobras gigantes e criminosos violentos.”

Black interpreta um “ex-diretor” no filme, enquanto Rudd interpreta um “ator que trabalhou em um programa policial, mas vê seus sonhos de Hollywood irem cada vez mais longe”.

Tom Gormican e Kevin Etten co-escreveram o roteiro do novo filme Anaconda, enquanto Gormican irá dirigi-lo. Este será o terceiro longa-metragem de Gormican depois de That Awkward Moment, de 2014, e The Unbearable Weight of Massive Talent, de 2022.

Anaconda será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 25 de dezembro de 2025 pela Sony Pictures.