Análise da Europa em Gel Europa, a economia permanece fraca e os deveres estão preocupados com

“No final de 2024, o crescimento do comércio mundial foi aprovado pela moderação, embora o bom desempenho das importações dos EUA, talvez diante da crescente incerteza sobre futuras políticas comerciais, continuasse sendo a decisão básica para a dinâmica do comércio mundial”: BCE no Boletim Econômico.

“No quarto trimestre de 2024, as importações dos EUA permaneceram uma decisão importante sobre o crescimento do comércio mundial”, mas “na perspectiva”. A situação poderia mudar porque haveria “tendências desfavoráveis” para “novas obrigações”.

A economia da área do euro foi renovada no quarto trimestre de 2024;Mas as condições de recuperação continuam a existir. Os economistas repetirão que, no setor manufatureiro, a “contração persistente no setor manufatureiro, devido à extensão do setor de serviços, o clima da confiança do consumidor é frágil e as famílias ainda não aceitaram estímulo suficiente para aumentar a renda real para aumentar as despesas “. No entanto, a recuperação estará lá, mesmo que os riscos permaneçam “orientados”, principalmente por causa de um possível atrito no comércio internacional que poderia reduzir a exportação e enfraquecer a economia mundial.

Reprodução reservada © Copyright ANSA