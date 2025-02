Analista preditivo da JCI Rose Limited, PEEK 5 Recomendações para ações em potencial quando

Yakarta, vivo – Projeta -se que o índice de preços de ações compostas (CSPI) continuará aumentando a negociação na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. A última posição, o JCI fortaleceu 0,38 % para 6.638,45.

Leia também: A JCI fechou para se fortalecer no nível de 6.638, as ações da ANTM Aces brilhantes no dia dos namorados

A analista Bina Artha Sekuritas Ivan Rosanova vê um sinal positivo contra o movimento do índice. Embora o aumento seja realizado brevemente e o índice deva ser capaz de sobreviver acima do ponto de apoio menor no nível de 6.593.

“O IHSG tende a continuar a tendência de curto prazo para hoje, com um objetivo no nível de 6745”, disse Ivan em sua investigação.

Leia também: Sessão JCI Levante

Além disso, Ivan transmitiu a oportunidade para a JCI enfraquecer para enfraquecer para provar a área de apoio de 6.510-6.525. Essa condição ocorrerá se o índice cair abaixo do nível de 6.593.

Leia também: Open Green, JCI tem o potencial de se fortalecer para a troca da Ásia-Pacífico

https://www.youtube.com/watch?v=36YHNAW2BXE

Os pontos de apoio da JCI são 6.593, 6.480, 6.355 e 6.254. Enquanto os pontos de resistência estão na área de 6.745, 6.896 e 7.041.

De acordo com os resultados da análise, Ivan defendeu uma série de ações potenciais decentes, para que investidores e comerciantes analisem a sessão de abertura da troca. As recomendações de ações incluem ações:

PT Vale Indonésia TBK (Inc)

Recomendações: compra

Área de compra: 2.500-2.600

Preço objetivo: 2.940

Pt indefood sukses makmur tbk (INDF)

 De Indofoo Foto: Vivanews/Nurcholis Anari Lubis

Recomendações: compra de negociação

Área de compra: 7.550-7.650

Preço objetivo: 8.300

PT INDAH Kiat Pulp TBK Papel (TINTP)

Recomendações: Compre fraqueza

Área de compra: 5.700-5.800

Preço objetivo: 6.425

PT Innosat Tbk (ISAT)

Recomendações: compra

Área de compra: 1.450-1.530

Preço objetivo: 1.760

PT Merdeka Bat Materiais (MBMA)

Recomendações: Hold

Preço objetivo: 416