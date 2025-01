Ance: a compra de uma casa é impossível para 10 milhões de famílias

Nas grandes cidades, não é possível comprar uma casa para 10 milhões de famílias com até 24 mil euros.

É isso que resulta da situação na indústria da construção 2025 ANKE, que indica Milão, Roma e Nápoles como as cidades menos acessíveis.

O escritório de estudo da associação sugere que você pode gastar metade da sua renda para pagar uma hipoteca, por 20% das famílias menos ricas, mesmo com mais de dois terços.

O aluguel em grandes cidades também está fora do alcance das famílias mais curtas. Se você quiser pagar, você passará quase metade da sua renda e por menos bem -i.

2024 significava a primeira frenagem de investimento em construção: o aumento das obras públicas não corresponde ao declínio da construção privada e deve diminuir a velocidade para 2025.

Os dados indicam -5,3% em 2024 em comparação com o ano anterior, apesar de +21% do trabalho público. E as expectativas para 2025 são o novo Flex 7%, apesar de +16% do trabalho público devido ao efeito do PNRR. “O ciclo pós -pandemia terminou”, disse o presidente Federica Brancaccio.

