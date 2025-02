Andhra Pradesh aponta para a taxa de crescimento de 30% nos setores relacionados à agricultura nos próximos cinco anos

O ministro da Agricultura, Cooperação e Marketing, Kinjarapu Atchannaidu, disse que o governo estabeleceu o objetivo de alcançar uma taxa de crescimento de 30% nos setores relacionados à agricultura nos próximos cinco anos e tem implementado fortes medidas para atingir esse objetivo.

Na sexta -feira, 7 de fevereiro, uma reunião de revisão foi realizada no Secretariado do Estado sob a presidência do ministro principal N. Chandrababu Naidu, onde foram tomadas decisões importantes para alcançar um crescimento significativo nesses setores.

Atchannaidu disse que a taxa de crescimento atual no setor primário é de 15,86%, e o governo estabeleceu uma meta para aumentá -la para 20% na primeira fase e, posteriormente, 30% nos próximos cinco anos.

Atualmente, as culturas de horticultura estão sendo cultivadas em 1,8 milhão de hectares no estado, gerando uma renda de valor agregado (GVA) de aproximadamente ₹ 1,52 lakh crore. No entanto, as culturas agrícolas são cultivadas em 5,2 milhões de hectares durante Kharif e Rabi, gerando apenas ₹ 57.000 milhões de rúpias na GVA para o estado. À luz disso, Naidu dirigiu a promoção das culturas de horticultura em uma escala maior, disse ele.

Atualmente, um projeto piloto está sendo implementado para desenvolver o distrito de Anantapur como um centro de horticultura, e serão tomadas medidas para implementar o projeto em todos os distritos gradualmente. A decisão foi tomada para usar uma parcela significativa dos fundos da NREGA para o cultivo de culturas de horticultura, com o objetivo de aumentar o uso atual de aproximadamente ₹ 40 milhões de rúpias para ₹ 200 milhões de rúpias, disse ele.

O ministro disse que foi tomada uma decisão para implementar a irrigação por gotejamento em cerca de 50.000 acres e promover o cultivo de culturas com alta demanda do mercado e cultura de mineração.

O governo também decidiu fornecer um preço mínimo de suporte (MSP) para todas as principais culturas. Ele mencionou que estão sendo tomadas medidas para garantir 100% de testes de solo e fornecer aos micronutrientes um subsídio de 50 a 70%. O ministro acrescentou que o desenvolvimento de mulheres e crianças em áreas rurais (DWCRA) é incentivado a cultivar forragens, e elas também recebem milquinas desde a ordenha para melhorar as oportunidades de emprego para as mulheres, acrescentou.