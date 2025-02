Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu estabelece um objetivo anual de turismo em 20%

O primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu preside uma reunião de revisão no Departamento de Turismo, na Secretaria na quinta -feira.

O primeiro-ministro de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, estabeleceu o objetivo de alcançar uma taxa de crescimento de 20% no setor de turismo para 2025-26.

Em uma reunião de revisão na quinta -feira, Naidu enfatizou a promoção do conceito ‘AP … feliz’ e o desenvolvimento de Gandikota, Suryalaank e Lambasingi, como ‘Store Cities’.

Insistir em usar todas as oportunidades para desenvolver turismo no estado, disse que os turistas visitantes deveriam se sentir felizes.

“Andhra Pradesh deve se tornar um destino para os turistas. O objetivo é fazê -los sentir que ‘AP é um estado feliz’. É necessário criar uma atmosfera agradável e aconchegante ”, disse ele.

Destacando a necessidade de promover áreas com alto potencial de renda, ele disse: “Os incentivos de investimento para o turismo devem ser imediatamente fornecidos por meio de uma conta de depósito de garantia”.

Ao afirmar que não havia lugar como Gandikota no país, conhecido por seus fortes de água, colina e florestas, o Sr. Naidu sugeriu isso mais qualificado. Kadapa Dargah, Ontimitta Ramealayam e Somasila também devem se tornar destinos turísticos, disse ele. “Além disso, transforma Srisailam em um Shakti Peeth, usando a barragem, a floresta e o templo de Mallana”, acrescentou.

O Sr. Naidu recomendou mudanças nos alimentos servidos em hotéis de turismo e incentivar a promoção de alimentos orgânicos para beneficiar turistas e agricultores.

“Os turistas devem acreditar que Andhra Pradesh oferece a melhor comida. Os chefs acontecem, se necessário ”, disse ele. À medida que a indústria hoteleira global estava crescendo rapidamente, ele sugeriu que o treinamento fosse ensinado também em administração de hotéis em universidades tradicionais.

O primeiro -ministro sugeriu que Gandikota, Suryalanka e Lambasingi serão desenvolvidos como cidades em 90 dias. Além disso, as strings devem ser configuradas no modelo de PPP. Ele instruiu as autoridades a preparar um plano de ação em três meses para todos esses projetos.

Os funcionários informaram Naidu que um calendário turístico estava se preparando para 2025-26. Contaria 37 eventos turísticos, incluindo dois eventos internacionais e 12 mega eventos.

O ministro do Turismo, Kandula Durgesh, estava entre outros presentes.