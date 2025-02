Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu insiste no projeto Polavaram para dezembro de 2027

O primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu preside uma reunião de revisão sobre o departamento de irrigação no Secretariado na quinta -feira.

O primeiro -ministro de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, enfatizou a necessidade de concluir o projeto de irrigação de Polavaram em dezembro de 2027.

“O atraso na conclusão dos projetos que têm aprovações e fundos não serão tolerados. Quando o projeto Polavaram começa a mostrar resultados, o projeto Uttarandhra Subanti deve re -operar ”, disse Naidu em uma reunião de revisão no Departamento de Recursos Hídricos na quinta -feira.

Naidu disse que o governo anterior do YSRCP negligenciou o setor de irrigação e que o governo da NDA estava tentando tomar medidas corretivas.

“O objetivo é fornecer água às pessoas. Os trabalhos de irrigação devem prosseguir com os objetivos estabelecidos em mente. Especialmente para projetos como Polavaram, os objetivos diários, mensais e gerais devem ser alcançados. Se os objetivos não forem cumpridos, funcionários e contratados serão responsáveis ​​”, afirmou.

Informando Naidu sobre o progresso dos trabalhos do projeto Polavaram, as autoridades disseram que até agora 51 metros do diafragma de 1.379 metros haviam sido concluídos. O Sr. Naidu ordenou que acelerassem o trabalho.

As cabeças do projeto de Polavaram devem ser concluídas em dezembro de 2027, e o canal esquerdo de Polavaram deve ser construído com sua capacidade de design original de 17.500 cusecs, disse ele. O Sr. Naidu também enfatizou que o canal de esquerda foi concluído em junho de 2025.

“No momento em que a água no canal esquerdo de Polavaram chega a Visakhapatnam, o Sravavanti suíço de Uttarandhra deve se tornar operacional para que a água de Godavari possa se desviar dos projetos no norte de Andhra”, disse ele. Ele também instruiu que os problemas legais em torno do projeto de elevação de Chintalapudi são resolvidos.

O ministro principal expressou sua decepção pelo atraso no projeto Valaigonda. Naidu lembrou que havia lançado as fundações para o projeto no estado unificado e que um progresso significativo foi alcançado entre 2014 e 2019.

No entanto, o governo anterior havia negligenciado o projeto, disse ele, acrescentou que era lamentável que um projeto concebido há 30 anos estivesse incompleto. Ele pediu aos funcionários que informassem as pessoas sobre o engano do governo anterior.

Referindo-se ao projeto Link Polavaram-Banakacharla, o Sr. Naidu instruiu as autoridades a tomar medidas para iniciar o projeto, para que o Estado esteja livre de secas e estabeleça uma corporação para administrá-la.

O ministro dos Recursos Hídricos, Nimmala Ramanaidu, estava presente.