Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu Verifique a preparação do orçamento

O primeiro -ministro N Chandrababu Naidu interage com o ministro das Finanças, Payyavula Keshav, e as autoridades com relação ao orçamento anual da AP, em sua residência em Undavalli, perto de Vijayawada, na quarta -feira.

O governo do estado está se preparando para apresentar o orçamento anual 2025-26 na Assembléia do Estado de Andhra Pradesh em 28 de fevereiro. A sessão de montagem começará em 24 de fevereiro.

Como resultado, o primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu revisou o orçamento anual em sua residência em Undavalli. O Ministro das Finanças, P. Keshav e outros altos funcionários, participaram da reunião na quarta -feira.

Como o governo já havia anunciado a implementação dos esquemas “Super Six” entre 2025 e 26 anos, as principais discussões foram mantidas em relação às alocações orçamentárias para essas iniciativas. O governo está se preparando para lançar esquemas como “Talli Ki Vandanam” (respeito pelas mães), “Annadata sukhibhava” (prosperidade para agricultores) e viagens de ônibus gratuitas para mulheres deste ano. O equilíbrio de esquemas de bem -estar e programas de desenvolvimento tornou -se um desafio para o governo na alocação orçamentária. O Sr. Naidu orientou os funcionários a superar esses desafios, de acordo com Fuentes

O governo da coalizão apresentará um orçamento completo pela primeira vez após atingir a energia. Em novembro, o governo da coalizão apresentou um orçamento de ₹ 2,94 lakh crore por um período de cinco meses para o exercício de 2024-25.

Sabe -se que o Sr. Naidu, na reunião, disse que, devido às políticas destrutivas do governo anterior, Andhra Pradesh se qualificou no fundo em termos de saúde financeira. O governo anterior do Partido do Congresso do YSR (YSRCP) esgotou a renda futura e não pôde investir fundos em despesas de capital, criando condições adversas. Além disso, houve uma queda na renda devido a políticas como a distribuição de areia livre após chegar ao poder. Desde o primeiro mês de posse da Aliança Democrática Nacional (NDA), o governo aumentou as pensões, gastando uma média de ₹ 2.720 milhões de rúpias por mês em pensões. Além disso, esquemas como Deepam 2 e Anna Cantheens foram lançados.

A preparação do orçamento tornou -se um desafio, equilibrando os programas de bem -estar e desenvolvimento. Há algum alívio para projetos como Polavaram e Amaravati com o apoio do governo central. O Sr. Naidu solicitou à 16ª Comissão de Finanças que concedessem assistência especial, considerando a situação financeira do estado. O governo disse que continuaria bem -sendo medidas enquanto continuava com as atividades de desenvolvimento. O governo está fazendo exercícios extensos para a preparação do orçamento, disseram as fontes.