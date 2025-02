Andhra Pradesh CM Naidu enfatiza medidas eficazes para sustentar a renda

Estima-se que as receitas de Andhra Pradesh joguem ₹ 1,02.154 milhões de rúpias durante o exercício financeiro 2024-25.

Haveria um aumento marginal nos lucros através do imposto sobre bens e serviços (GST), imposto sobre valor agregado (IVA) e impostos especiais e profissionais-comerciais para o ano financeiro, os funcionários informaram o primeiro-ministro N. Chandrabu Naidu, em uma reunião Revisão nos departamentos de ganho de renda na terça -feira.

Para o exercício de 2023-24, o Departamento de Impostos Comerciais levantou uma quantia de ₹ 41.420 milhões de rúpias contra ₹ 41.382 milhões de rúpias até agora durante o atual ano fiscal.

Em comparação com o ano anterior, esperava -se que as receitas tributárias especiais aumentassem devido à nova política, disseram autoridades, acrescentaram que a renda do departamento de mineração não havia crescido conforme o esperado.

Dados os recursos de mineração do Estado, a renda mais alta deve vir do departamento de mineração, observou Naidu, e solicitou esforços para aumentar os lucros no setor de mineração, resolvendo casos judiciais e concedendo aprovações.

Referindo -se às evasões fiscais comerciais, Naidu ordenou que as autoridades garantissem que ninguém evitasse os impostos, mas os avisou para não assediar empreendedores.

“O trabalho de rotina com objetivos comuns não gerará resultados”, disse ele. “Novas idéias devem ser implementadas para aumentar a renda do estado. Tome medidas efetivas para obter o estado de problemas financeiros. Use a tecnologia para corrigir deficiências na geração de renda e aumentar a renda ”, afirmou.

O Sr. Naidu disse que os recursos financeiros são cruciais para implementar programas de trabalho de poço e desenvolvimento. As políticas do governo anterior haviam reduzido o padrão de vida das pessoas, e um ônus adicional não pôde ser imposto a gerar renda, disse ele.