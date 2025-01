Andie MacDowell revela detalhes do diagnóstico de síndrome piriforme

Andie MacDowell compartilhou um Atualização de saúde Sobre sua batalha com Síndrome piriformeUma condição dolorosa causada pela compressão do nervo ciático. A estrela de quatro casamentos e um funeral revelaram recentemente como o diagnóstico inicialmente deixou que ela tenha medo de precisar de uma substituição do quadril.

É isso que MacDowell compartilhou sobre sua viagem com seu estado de saúde, como ele lida com isso e as mudanças no estilo de vida que ele adotou.

A atriz de 66 anos conversou abertamente sobre seus problemas de saúde com a síndrome piriforme. É uma condição na qual o músculo piriforme comprime o nervo ciático, causando dor e inflamação.

falando em The Drew Barrymore Show Em 23 de janeiro de 2025, MacDowell explicou: “É um músculo que aperta meu nervo ciático e baixo na minha perna. Eu pensei que eles teriam que fazer uma substituição do quadril.

A estrela do Dia da Marmota atribuiu o agravamento de seus sintomas ao uso excessivo de seu esquadrão. “Eu terminei com problemas de joelho e quadril e … pensei que estava literalmente desmoronando, como se tivesse que pegar novas peças”, disse ele. Apesar disso, MacDowell evitou a cirurgia e agora controla sua condição com a fisioterapia diária. “Eu tenho que trabalhar minha bunda e meus quadris. Eu faço isso todos os dias e não dói. É um milagre.

Segundo Andie MacDowell, ele também fez mudanças importantes em seu estilo de vida, incluindo a mudança de Los Angeles para a Carolina do Sul. “Eu me mudei para a Carolina do Sul e moro em uma comunidade onde há muitas pessoas da minha idade, então socializar é muito fácil”, explicou ele.

Essa transição seguiu a adaptação da atriz para ter o ninho vazio. “Quando meus filhos saíram, senti um vazio enorme na minha vida porque eram muito importantes para mim”, disse ele. Além disso, a filha de MacDowell, Margaret Qualley, a incentivou a abraçar sua independência e a avisou de que “ele precisava obter uma vida”.

Agora, concentrando -se em sua saúde e felicidade, Andie MacDowell compartilhou: “Agora estou tendo o melhor momento da minha vida. É muito bom.