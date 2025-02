Andik Vermansyah chamou a Liga Indonésia Bobrok, Persiraja apresentou um protesto à PSSI sobre o árbitro

Aceh Band, Viva –– A administração da Persiraja Aceh enviou oficialmente uma carta de protesto à PSSI relacionada à suposta fraude do dispositivo de partida na rodada da oitava rodada da Liga 2 2024/25, que ocorreu em 11 de fevereiro de 2025 no Nasius Kaharuddin, Pekanbaru.

O partido que terminou por 1 a 0 para a vitória do apresentador de PSPs de Pekanbaru foi liderado pelo árbitro central Amri Nurhadi, árbitro assistente 1 Sukirman, árbitro assistente 2 Erys Nursandandy e Espauro, Fibay Rahmatullah.

Enquanto o procedimento avalia, o jogo de Ihksan e Cumsomer, IIP da SupleLloh.

Isso fez com que Persiraja andik Vermansyah se incomodasse. Ele sentiu que era um fantoche enquanto se tornava um jogador profissional. Mais do que isso, o ex -jogador de Persebaya Surabaya marcou o presidente da PSSI, Erick Thahir.

“Então, o jogador de futebol profissional de 2008 está jogando futebol como fantoche, @pt_lib @ssi @erickthohir. Bobrok League”, escreveu Andik Vermansyah, na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Quanto à suposta fraude ou estupro cometido pelo dispositivo de jogo, aos 17,58 minutos, o jogador da Persiraja em Ramadhan, que se deu e foi estuprado pelos jogadores do PSPS Pekanbaru na equipe de pênaltis.

No entanto, o árbitro não apontou o ponto branco e não deu nenhuma punição.



Então, aos 22,49 minutos. Os jogadores do Pekanbaru PSPs novamente violaram os jogadores da PERSIRAJA em nome de Deri Corfe na equipe de penalidade, o árbitro só permitiu e não deu uma punição de penalidade.

Em 56,46 minutos, o assistente do árbitro 1 levantou a bandeira e declarou que Persiraja Deri Corfe estava em uma posição externa quando a equipe estava atacando, embora considerassem que a posição do jogador estava na posição em pé.

Então, nos 82,15 minutos, o jogador de Persiraja em nome de Vivi Asrizal foi violado violentamente na equipe de penalidade pelo goleiro PSPS Pekanbaru, a decisão do árbitro ainda não deu uma punição e não declarou nenhuma violação.

Além dos quatro pontos anteriores, os dispositivos de partida geralmente cometem erros e tomam decisões muito prejudiciais à equipe Persiraja, incluindo movimentos adicionais tomados por jogadores como Lerby que foram ignorados pelo árbitro.

O gerente da equipe da Persiraja, Ridha Mafdhul Gidong Ambas, confirmou que havia enviado uma carta ao comissário PSSI e PSSI, bem como ao comitê de árbitros do PSSI, de acordo com os dados e os fatos no campo.

“Isso não se deve ao erro humano, mas deve suspeitar que este é um ótimo cenário para derrotar Persiraja e ganhar os PSPs Pekanbaru”, disse Gidong a Journalists na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

Segundo ele, o incidente não pôde ser considerado um erro do povo, mas suspeitava -se de que houvesse um cenário realizado para ganhar uma equipe justificando qualquer meio, incluindo as indicações de suborno e extorsão.

“Por esse motivo, através desta carta, esperamos que a justiça do comitê de árbitros do PSSI investiga os dispositivos do partido e todos os envolvidos”, disse ele.

“A justiça deve ser confirmada para Persiraja e futebol indonésio. Para aplicações que estão trapaceando e danificando o futebol indonésio, para que possam ser punidos severamente, para fornecer um efeito dissuasor que inclua sanções criminais”, acrescentou.