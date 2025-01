Andika-Hendi retira processo contra MK, Ahmad Luthfi: seja paciente, aguarde a data do jogo

Sozinho, AO VIVO – O governador de Java Central foi eleito nas eleições de 2024, Ahmad Luthfi, em resposta às medidas tomadas pelo seu rival, o casal candidato número 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, aliás Hendi, que retirou a sua exigência de resultados das eleições centrais de 2024 (PHP) no Tribunal Constitucional (MK). Esta demanda foi previamente registrada na escritura 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Luthfi disse que a decisão de Andika-Hendi de retirar o processo foi apresentada ao MK. Disse que o seu partido ainda aguarda os resultados da decisão do Tribunal Constitucional que servirá de base para o KPU determinar os candidatos eleitos para governador e vice-governador de Java Central.

“Vamos submeter primeiro ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional ainda não tomou uma decisão (decisão). A revogação depende do Tribunal Constitucional, se o Tribunal Constitucional tiver determinado que a revogação é válida, provavelmente será seguida de a KPU, certo? Acabei de tomar a decisão “Seja paciente, espere a data do jogo”, disse Luthfi quando se encontrou na residência do sétimo presidente da República da Indonésia, Jokowi, Solo, na terça-feira, dia 14. Janeiro de 2024.

 Central Java cawagub Andika Perkasa-Hendra Prihadi registrado no Central Java KPU

Luthfi disse que seu partido também está aguardando uma decisão oficial da KPU de Java Central sobre a determinação do par de candidatos vencedores nas eleições para governador de Java Central.

“Sim, trata-se de esperar até que a KPU decida. “A KPU ainda aguarda a inauguração, a KPU aguarda o ministério”, disse ele.

Quanto à falta de nomeação, o antigo Chefe da Polícia de Java Central admitiu que não houve preparativos para a sua posse como Governador de Java Central.

“Não, ainda não (os preparativos) serão nomeados. “Ainda não há preparativos, ainda é um processo”, disse ele.

Anteriormente, o casal Andika-Hendi desistiu do processo para as eleições para governador de Java Central de 2024 perante o Tribunal Constitucional. A demanda foi previamente registrada através da escritura de requerimento 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

“Isso mesmo (retirar o processo perante o Tribunal Constitucional)”, disse Hendi quando contactado por jornalistas na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Quando questionado sobre as razões para desistir do processo, Hendi falou com moderação. O ex-prefeito de Semarang pediu à equipe de mídia que confirmasse diretamente com o PDIP DPP ou Andika Perkasa. “Apenas uma porta, para Pak Andika ou para o PDIP DPP”, disse Hendi.