Andrew Garfield e Jude Law em negociações para o programa de televisão Siegfried & Roy

Segundo os relatos, Andrew Garfield e Jude Law estão em conversas para estrelar uma série da Apple All sobre a dupla icônica de Las Vegas de Siegfried e Roy.

O que sabemos sobre o programa de televisão Siegfried & Roy?

De acordo com um novo relatório do Jeff Sneider de Insneider, os dois atores indicados para o Oscar são aqueles que tiram proveito dos papéis, mas não está claro a partir de agora quem está jogando quem. A série está em desenvolvimento desde 2022 e vem de apenas assassinatos no co -criador do edifício John Hoffman. Imagine a televisão também está por trás da série.

O relatório de Sneider menciona que Hoffman servirá como escritor e produtor executivo da série, que se diz se basear no podcast original do Apple Wild Things: Siegfried & Roy, da Will Media. Se a série continuar, seria outro podcast transformado em programa de televisão para a Apple, depois de desenvolver o podcast Wondery the Shrink Next Door em uma série estrelada por Will Ferrell e Paul Rudd.

Siegfried e Roy são os icônicos Siegfried Fishbacher e Roy Horn, tanto alemão-americano e artistas. O casal era mais conhecido por suas principais performances em Las Vegas, que frequentemente incorporava leões brancos e tigres brancos em suas ações. O casal foi realizado da década de 1960 a 2003, quando Horn foi infamemente ferido por um tigre durante uma de suas performances.

Em 2020, Horn morreu de complicações devido ao Covid-19 aos 75 anos. Em 2021, Fishbacher morreu aos 81 anos após uma batalha contra o câncer de pâncreas.

(Fonte: O Insneider)