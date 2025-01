Andy Muschietti diz que Robert Pattinson não será o Batman do DCU

Em relatórios em andamento sobre se Robert Pattinson Portaria O personagem será o Batman que existe no filme de James Gunn. UDCAndy Muschietti opinou, jogando água na ideia.

O que Andy Muschietti disse sobre o Batman do DCU?

Falando durante uma recente aparição na Rádio TU (via anarquia de carretel), Muschietti disse que o Batman que aparece em seu Os corajosos e ousados O filme “pertencerá” ao DCU, enquanto o Batman de Pattinson, que faz parte da franquia The Batman de Matt Reeves, não.

“Como todos sabem, o Batman que aparece em The Brave and the Bold pertencerá ao novo universo DC. “É bastante óbvio que o Batman de Matt Reeves não faz parte deste novo universo”, disse Muschietti, que prosseguiu dizendo que “a DC e a Warner Bros. estão avançando com a segunda parte da série Batman de Reeves, que, tão amplamente relatou “Espera-se que seja lançado por volta de 2027. Isso significa que levará algum tempo para que o próximo filme do Batman veja a luz.”

Muschietti apontou que a razão pela qual The Brave and the Bold não será lançado em breve é ​​porque seria “contraproducente” lançar dois filmes do Batman ao mesmo tempo.

O diretor disse que continua conversando e desenvolvendo seu próximo filme, que também notou recentemente que foi adiado.

“Lançar dois filmes do Batman simultaneamente seria contraproducente”, disse Muschietti. “O que a DC está fazendo é criar uma estratégia para garantir que esses dois filmes não entrem em conflito. Quanto ao meu envolvimento no projeto, para já há boas intenções. Eles querem fazer o filme comigo e eu também quero. Estou ansioso para trabalhar no filme. “Estamos falando sobre história e tom.”

Continuam os relatórios sobre se o Batman acabará ou não se juntando ao DCU. Vários informantes relataram que James Gunn pretende transferir Pattinson para seu atual DCU, enquanto outros observam que nenhuma decisão foi tomada. Durante uma entrevista no Globo de Ouro, Matt Reeves ficou quieto sobre o assunto e disse que estaria disposto a conversar com Gunn sobre qualquer coisa.