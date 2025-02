Andy Serkis do Batman 2 oferece atualizações sobre a sequência atrasada

Com O Batman 2 Constantemente adiado, os fãs podem ter um suspiro de alívio como Andy Serkis Ele finalmente entregou Uma atualização positiva Em relação a Matt Reeves Diretor Produção. Anteriormente promovido para chegar aos cinemas em 2026, a sequência agora terá que esperar até 1º de outubro de 2027 para ver a luz do dia. No entanto, de acordo com Serkis, que retornará à configuração de Reeves como Alfred Pennyworth, o projeto começou a tomar medidas na direção certa, embora em uma pequena capacidade.

Andy Serkis confirma que Matt Reeves me contou a história de Batman 2 ‘

Durante sua recente aparição na convenção de fãs de Orlando, Megacon, o ator icônico fez uma atualização sobre a produção do Batman 2, confirmando que Matt Reeves compartilhou a história do projeto com ele.

Em um entrevista No caso, Andy Serkis admitiu que também está desesperado pelo 2022, a edição do Batman Monitoring sai como fãs. “Estou tão faminto por isso como todos vocês. Ele (Matt Reeves) me contou a história do Batman 2, e eu estava muito empolgado com isso ”, disse a ascensão do planeta da estrela dos macacos.

Enquanto Andy Serkis evitou dar detalhes sobre o enredo do Batman 2, sua atualização indica claramente que Matt Reeves, pelo menos, descobriu a história que ele pretende mostrar na longa sequência.

Isso é um pequeno conforto para os fãs, seguindo os preocupantes comentários de James Gunn sobre a fase de seqüências de comando do filme. O co-cimento dos estúdios da DC surpreendeu a todos em dezembro de 2024, quando revelou que Reeves ainda não terminou o primeiro rascunho do script para o Batman 2 em um Trapos discussão.

Com as filmagens ainda para começar no filme, os fãs podem esperar que o Casber Crusader de Robert Pattinson retorne a telas grandes em outubro de 2027, desde que não haja mais problemas de produção.

