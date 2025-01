Angel Reese colabora com o McDonald’s para um menu especial

WNBA Star e Chicago Sky Forward Angel Reese Anunciou recentemente uma colaboração com a cadeia de fast food McDonald’s. Essa colaboração traz uma nova refeição especial para o menu de restaurantes participantes. Consequentemente, os amantes do restaurante de fast food e dos fãs de jogadores de basquete estão curiosos sobre a colaboração e desejam saber os detalhes sobre o mesmo.

Aqui está o colaboração Angel Reese e o McDonald’s exploraram.

A comida de Angel Reese McDonald’s inclui os seguintes alimentos:

BACON BACON BACON BACON com queijo e molho de churrasco ousado.

Fries da fama mundial

A escolha do cliente de bebida.

Esta nova refeição especial de Collab Angel Reese e McDonald’s chegará às correntes participantes do McDonald’s por um tempo limitado, a partir de 10 de fevereiro. Conforme detalhado no Site oficialOs clientes podem pedir comida através do aplicativo do McDonald’s. Como alternativa, eles podem pedir isso através do drive-thru e diretamente do restaurante.

A comida especial de Angel Reese não tem um preço fixo. Dizem que seu preço varia de acordo com o restaurante individual e a localização da partida.

O Angel Reese Special Marks na primeira vez que o McDonald’s colaborou com uma atleta em todo o país.

“O McDonald’s sempre foi uma grande parte da minha vida, de pegar um sanduíche McChicken quando eu era criança para ser nomeado All-American do McDonald’s em 2020”, disse Reese em comunicado publicado pela cadeia de fast food. “É realmente um sonho que se torna realidade ser a primeira atleta feminina a ter minha própria comida e fazer parte do incrível legado de basquete do McDonald”. (através EUA hoje)

Em outra nota, o McDonald’s lançou recentemente um Nova plataforma McVValue. Para isso, eles entraram em uma associação promocional com o lutador e ator John Cena. Esta oferta incluiu a oferta popular de alimentos de US $ 5 e a compra, adicione um por US $ 1. Também inclui batatas fritas médias gratuitas com uma compra de US $ 1 para 2025 na sexta da aplicação do McDonald’s.