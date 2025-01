Anies e Ahok se encontram na Prefeitura de Jacarta, porta-voz: Ambos são conhecidos por divergirem frequentemente na liderança

Jacarta – O porta-voz de Anies Baswedan, Sahrin Ahmad, explicou sobre o encontro de Anies Baswedan com Basuki Tjahaja Purnama, aliás Ahok, na Prefeitura de DKI Jacarta na terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Segundo ele, o encontro ocorreu por ocasião do 500º aniversário de Jacarta.

“A reunião é por ocasião do 500º aniversário de Jacarta”, disse Sahrin Ahmad quando foi confirmado na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

 Anies Baswedan senta ao lado de Ahok Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Sahrin disse que o encontro entre Anies e Ahok foi caloroso. Além disso, disse que o encontro entre as duas figuras dissipou as más especulações porque se considerou que sempre estiveram em desacordo.

Sabe-se que Anies era o rival de Ahok nas eleições regionais do DKI Jacarta de 2017. Naquela época, Anies fez par com Sandiaga Uno até ser finalmente nomeado governador e vice-governador do DKI Jacarta para o período 2017-2023. Enquanto isso, Ahok faz dupla com Djarot Saiful Hidayat.

“Porque há duas figuras que sempre foram vistas como figuras diferentes, tanto nas suas políticas como no seu carácter de liderança”, disse Sahrin.

Sahrin também pediu ao público que esperasse pelas políticas mencionadas por Anies e Ahok. Ambos afirmaram que haveria uma surpresa.

“Depois veremos como evolui. Que surpresas estão prometidas”, disse.

Anteriormente, o ex-governador de Jacarta, Anies Baswedan, e Basuki Tjahaja Purnama, também conhecido como Ahok, foram vistos tendo uma conversa íntima na Prefeitura de DKI Jacarta, na tarde de terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Os dois conversaram longamente quando participaram de um evento organizado pelo Governo Provincial de Jacarta (Pemprov).

Quando questionado sobre o conteúdo da conversa, Ahok não quis explicar mais. Ele apenas pediu para perguntar a Anies. “Você tem que perguntar ao Sr. Anies”, disse Ahok.

O presidente do DPP do PDI Perjuangan (PDIP) admitiu que prepararia uma surpresa no próximo mês com Anies. “Este é um assunto diferente. Anteriormente era um assunto com o Sr. Anies, um assunto diferente. Espere pelo próximo mês, a data do jogo. No próximo mês. Apenas espere”, disse Ahok.

Enquanto isso, Anies também pediu paciência ao público ao aguardar o momento exato da surpresa.

“Espere. Espere pela data do jogo. Mais tarde. Eles disseram para você esperar. Se você esperar, teremos que esperar”, disse Anies.

O ex-governador de Jacarta, Djarot Saiful Hidayat, também opinou. Ele disse que haveria uma surpresa em 2025. “Haverá uma surpresa no próximo ano. Definitivamente haverá uma surpresa”, disse Djarot.

Para informação, o Governo Provincial de Jacarta (Pemprov) convidou vários ex-governadores de Jacarta para o JakASA Span of Hope, para a celebração da véspera de Ano Novo de 2025 no prédio da Prefeitura de Jacarta na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Também estiveram presentes Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat, Fauzi Bowo e Ahmad Riza Patria. Além disso, há também candidatos a governador e vice-governador de Jacarta, Pramono Anung-Rano Karno, e candidato a vice-governador, Kun Wardana.

Anies e Ahok foram vistos sentados um ao lado do outro no evento. De vez em quando, os dois conversavam com vários dos participantes presentes.

Nas suas observações, o governador em exercício, Teguh Setyabudi, disse que o momento histórico ocorreu pouco antes da virada do ano de 2025. Autoridades também estiveram presentes no evento.

“Na verdade, esta tarde é um acontecimento muito histórico. Terça-feira, 31 de dezembro de 2024, na Prefeitura, além da presença do Ministro da Religião da República da Indonésia, do Chefe do BRIN, do então Presidente do O DPRD e nós, mas o que realmente nos deixa muito felizes é que estamos muito gratos. “Foi muito reconfortante para todos ter a presença do vice-governador no período anterior”, disse Teguh.