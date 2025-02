Anindya Bakrie abre Rapimda Kadin DIY

Yogyakarta, vivo – O Presidente da Câmara de Comércio e Indústria (Kadin) Anindya Notalan Bakrie abriu a reunião de liderança regional (Rapimda) Kadin DIY. Rapimda Kadin DIY foi realizado no Jogja Expo Center (JEC), domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Além de Anindya Bakrie, o governador do Sri Sultan HB X DIY também estava presente.

Anindya Bakri disse que o evento Rapimda Kadin DIY se tornou o primeiro evento que ocorreu após a Conferência Nacional Consolidada da Associação Kadin. A Conferência Nacional de Consolidação da Unidade Kadin foi realizada em 16 de janeiro de 2025.

“Estou muito feliz por estar presente aqui. Porque, de fato, o evento de hoje é a primeira agenda desde a Conferência Nacional para a Consolidação da Unidade”, disse Anindya Bakrie em seus comentários.

Anindya Bakrie espera que, após a Conferência Nacional de Consolidação da Unidade, Kadin possa ser mais sólido e reconhecido no futuro. Anindya Bakrie considera essa condição para desempenhar o papel de Kadin como parceiro estratégico para os governos central e regional.

“Espera -se que Kadin se torne um parceiro estratégico, bem como com a Conferência Nacional de Consolidação da Unidade, podemos ser mais reconhecidos no futuro e também podemos cooperar com os governos central e regional”, disse Anindya Bakrie.

Enquanto isso, o presidente do Kadin DIY GKR Mangkubumi explicou que Kadin DIY na implementação de seu programa de trabalho em 2024 havia demonstrado seu compromisso de contribuir significativamente para superar os problemas sociais e econômicos na região especial de Yogyakarta.

“Uma de nossas principais prioridades é apoiar o programa extremo de redução da pobreza. Em 2024, prestamos assistência habitável à habitação no Gunung Kidul como uma etapa específica para melhorar a qualidade de vida da comunidade”, disse GKR Mangkubumi.

“Além disso, também contribuímos para o programa de redução de atraso no atraso que é uma grande preocupação, porque nossos filhos são o futuro da nação”, continuou GKR Mangkubumi.

O GKR Mangkubumi revelou que esse compromisso continuaria em 2025, onde Kadin DIY forneceria assistência habitável de habitação em Kulon Progo, além de continuar o programa de assistência à redução de atraso.

“Esse esforço faz parte de nossa responsabilidade social de apoiar os governos locais na criação de uma vida melhor para todas as pessoas de bricolage”, explicou GKR Mangkubumi.

A filha mais velha de Sultan HB X explicou que, em um esforço para alcançar a segurança alimentar, a criação de empregos, o desenvolvimento de moradias e turismo, Kadin DIY não podia trabalhar sozinho. É necessária forte sinergia entre o governo, o mundo dos negócios e a comunidade. Através de estreita colaboração, podemos acelerar programas que tenham um impacto direto no bem -estar da comunidade.

 (Doc. Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, quando se conheceu depois de realizar uma reunião diária de administração de Kadin Indonésia, em Menara Kadin Indonésia, South Yakarta, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025) Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

“A segurança alimentar requer inovação, digitalização e cooperação cruzada. O emprego deve ser criado através do empoderamento da MSME e do investimento orientado para o poço da comunidade”, disse GKR Mangkubumi.

“A habitação habitável é uma base importante para melhorar a qualidade de vida, enquanto o setor de turismo de Yogyakarta deve continuar a se incentivar a se tornar um destino nacional e global mais alto”, concluiu o GKR Mangkubumi.