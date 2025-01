Anm: “Nunca em 50 anos a constituição foi tão distorcida”

“Estamos a dar o alarme. Nos últimos 50 anos, talvez nunca tenha havido uma reforma que derrubasse radicalmente a fisionomia da nossa Constituição, alterasse as relações entre os poderes do Estado e lançasse as bases para o possível condicionamento do poder judicial poder”.

Salvatore Casciaro, Secretário-Geral da ANM, disse isso em seu discurso no Agorà transmitido pela Rai Tre sobre o departamento de carreiras.

“Isso deslegitima os mantos permanecerem em silêncio diante de reformas que irão piorar o serviço de justiça e enfraquecer o quadro de salvaguardas”. O presidente da ANM, Giuseppe Santalucia, disse ao Sky Tg24 em resposta aos advogados criminais que acreditam que a greve contra o departamento de carreiras deslegitimará os juízes. “Esta reforma tem muitos pais, mas não Giovanni Falcone, que não queria enfraquecer o sistema judicial, mas sim reforçar os diferentes profissionalismos do poder judicial”, acrescentou.

