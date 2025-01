ANM: “Sem rebelião, somos leais à República”

“Não existe nenhuma forma de rebelião ilegal ou institucionalmente incompatível, mas trata-se de deixar claro aos cidadãos – e o dia da inauguração do ano judicial é um dia muito importante – as razões pelas quais acreditamos que o plano constitucional o faz. não se manifestará no sinal da melhoria da justiça e do fortalecimento das garantias de independência e autonomia”. O presidente da ANM, Giuseppe Santalucia, disse: à margem do conselho de administração, que decidirá as formas de protesto contra a separação de carreiras.

“Temos a obrigação de dizer somos absolutamente leais à república“Tomamos nota do texto blindado, que nos impressionou profundamente. É o texto que modifica o capítulo IV da Constituição, o fato de ser blindado nos surpreende e nos entristece”.

O presidente da ANM sublinhou então: “Vamos olhar para a consulta sobre o referendo para que os cidadãos estejam o mais bem informados possível e não sejam enganados pelo referendo sobre a sua aprovação do poder judicial”.

“Não gosto da palavra protesto, mas prefiro a palavra proposta, mas infelizmente não há alterações que tornem o texto constitucionalmente digerível. É um texto que deveria ser completamente retirado”, acrescentou, sublinhando: “Consideramos o texto imutável” .

“Portanto, cultivamos a única arma de que somos capazes, que é o raciocínio e a argumentação. Em todos os lugares possíveis, e especialmente no que diz respeito ao referendo, explicaremos as razões da oposição, que nada têm a ver com os interesses de corporações.” “.

“Esta reforma não visa melhorar a justiça, mas sim destruí-la” – disse Santalúcia. “É uma transição de época, mas não da forma que o ministro pretende. A reforma não vai melhorar a justiça, mas vai enfraquecer o sistema judicial na falsa suposição de que invadiu o espaço de outros poderes – continua – O cidadão, em tudo isso está muito ausente, é um jogo que se desenrola entre política e jurisdição há 30 anos”. Para Santalucia, “os cidadãos pagarão o preço final em termos dolorosos”.

“A política quer pendurar a bandeira da separação de carreiras para encerrar triunfantemente um jogo que deveria ter ficado para trás.” Depois acrescenta: “O ministro Nordio escreve no site da Justiça que esta é uma reforma que reequilibra forças. Revela o que estamos a dizer: não se trata de justiça como serviço, mas de justiça em relação ao poder político”.

Casciaro: “A reforma protege mais os poderosos do que os cidadãos”



“É uma reforma que protege mais os poderosos do que os cidadãos porque inevitavelmente colocará o Ministério Público na órbita do executivo com controlo político sobre o Ministério Público, que mais cedo ou mais tarde estará inevitavelmente lá porque o Ministério Público é extremamente empoderado. com aconselhamento superior independente e uma escolha direta de carreira.” Assim, o secretário-geral da Associação dos Juízes Nacionais, Salvatore Casciaro, à margem do conselho que acontece em Roma.

“O controle do Ministério Público será fatal e determinará que algumas investigações inconvenientes nunca serão apresentadas ao terceiro juiz imparcial que os reformadores afirmam querer fortalecer – acrescenta -. cidadãos perante a lei estarão no poder pessoas poderosas, que poderão moderar e controlar as investigações que não gostam, é uma perda para o país e para a democracia.”

