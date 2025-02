Anna Hazare manteve a mãe em ‘irregularidades’ sob a regra do BJP: Sanjay Raut

O deputado de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, acusou a ativista social veterana Anna Hazare de não levantar sua voz contra “irregularidades” sob os governos com a cabeça do BJP depois de 2014.

Os comentários de Raut na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) ocorreram dias depois que Hazare disse que o partido Aam Aadmi (AAP) perdeu as recentes pesquisas da Assembléia de Délhi devido à abordagem de Arvind Kejriwal no dinheiro.

Hazare respondeu às críticas do líder da Sena (UBT), dizendo que algumas pessoas perceberam as coisas de acordo com sua configuração mental.

“Arvind Kejriwal e Manish Sisodia fizeram de Anna (Hazare) um Mahatma. Sem eles, Anna não poderia ter visto Delhi ou visitar Ram Leela e Jantar Mantar (para protestar contra a corrupção)”, disse Rout enquanto conversava com jornalistas em Mumbai.

“Depois de 2014, houve uma explosão de irregularidades sob o centro governada pelo BJP e Maharashtra, mas Anna não pronunciou uma única palavra”, disse Rajya Sabha, membro.

Respondendo às críticas, disse Hazare, “uma pessoa que usa um determinado óculos de cores vê o mundo de acordo”. Depois que a AAP sofreu um canhão nas recentes pesquisas da Assembléia de Délhi, Hazare disse que Kejriwal “se concentrou apenas no licor” e esqueceu de servir o povo.