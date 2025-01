Anna Kournikova aparece em público depois de dois anos vestindo uma cadeira de rodas

Tennis Expestrial Anna Kournikova Finalmente, ele fez sua primeira aparição pública em dois anos depois que eles a viram vagando pelas ruas de Miami com sua família em uma cadeira de rodas. O atleta aposentado, que prefere ficar longe da atenção da mídia, parecia estar se recuperando de uma lesão prolongada na perna.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a rara saída pública de Kournikova.

Anna Kournikova viu uma cadeira de rodas junto com crianças

Depois de dois longos anos, os fãs poderiam finalmente testemunhar Anna Kournikova pessoalmente, embora em uma cadeira de rodas. O atleta de 43 anos convertido em um modelo também colocou uma bota ortopédica enquanto visitava as lojas de Bal Harbor em Miami, Flórida. Embora a lesão de Kournikova pareça grave, as origens de sua doença ainda são desconhecidas no momento da redação.

Anna Kournikova, que compartilha três filhos com o namorado, Enrique Iglesias, estava com suas duas filhas, alguns amigos e uma mulher desconhecida que empurrou a cadeira de rodas. The New York Post Ele conseguiu tirar fotos de Kournikova, que usava um capuz preto e calças de traacho combinando, no estacionamento das lojas de Miami que ele visitou.

Embora sua aparição em uma cadeira de rodas possa ser preocupante para muitos, Anna Kournikova parece ter sempre lutado com lesões, mesmo depois de abraçar a aposentadoria. Depois de estrear na turnê WTA da tenra idade de 14 anos, Kournikova se tornou uma sensação mundial no mundo do tênis devido ao seu potencial. O início da Bloomer alcançou grande sucesso na categoria de duplas, garantindo dois títulos australianos abertos enquanto associados à lendária Martina Hingis. O elogio também levou Kournikova a adquirir o ranking número 1 do mundo por um período duplo.

No entanto, problemas consistentes de condicionamento físico forçaram Kournikova a pendurar a raquete aos 21 anos. Desde então, ele levou uma vida relativamente privada com seu parceiro, Enrique Iglesias. A dupla está juntos desde 2001 e recebeu três filhos, a saber, Mary e os gêmeos Lucy e Nicholas, até agora.