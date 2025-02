Annamalai critica o governo da DMK. Sobre as vagas dos médicos em hospitais TN

O presidente do BJP, Tamil Nadu, K. Annamalai, na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) criticou o governo dominante da DMK por não tomar medidas para preencher as vagas de médicos nos hospitais do governo da faculdade de medicina.

Em uma posição nas redes sociais, Annamalai expressou comoção pela morte de uma faculdade e hospital de quatro anos.

Annamalai disse que o número de mortes nas universidades médicas do governo aumentou nos últimos quatro anos desde que o DMK chegou ao poder. “A falta de um número adequado de médicos nos hospitais do governo foi uma das principais razões para mortes tão grandes em escala. O que o Ministro da Saúde está fazendo nos últimos quatro anos sem nomear médicos? Por que há um atraso no preenchimento de vagas e quantos mais crianças vamos perder? O primeiro -ministro MK Stalin está ciente de uma série de mortes em hospitais do governo? Annamalai perguntou.

“Em vez de pagar uma compensação à família do estado do governo do estado, por que o DMK anunciou que forneceria compensação por seus fundos do partido? É para cobrir o fracasso do governo da DMK? Ele também perguntou.