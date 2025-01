Annamalai inicia campanha de assinaturas exigindo investigação do CBI sobre triplo assassinato

O presidente do estado do BJP, K. Annamalai, liderou na quinta-feira um protesto em Koduvai em Pongalur Union Panchayat, no distrito de Tiruppur, exigindo uma investigação do CBI sobre o caso de triplo assassinato de um casal de idosos e seu filho na vila de Semmalaigoundenpalayam. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

O presidente do estado do BJP, K. Annamalai, iniciou na quinta-feira uma campanha de assinaturas na União Pongalur Panchayat exigindo a transferência do caso de assassinato não resolvido de um casal de idosos e seu filho em Semmalaigoundenpalayam, nos limites da delegacia de polícia de Avinashipalayam, em 28 de novembro, para o Bureau Central de Investigação (CBI). ).

Liderando um protesto de funcionários do partido em busca de justiça para o triplo homicídio, Annamalai disse que não havia nada para politizar no caso e que a investigação do CBI levaria à prisão dos culpados. Funcionários do BJP abordarão as famílias da União Pongalur Panchayat e coletarão 50.000 assinaturas. Uma delegação do público local será facilitada para apresentar a petição exigindo que o CBI comprove isso ao Governador.

O verdadeiro objectivo do protesto no local foi mobilizar a opinião pública para garantir justiça à família afectada, independentemente de considerações políticas. Teremos que “perseguir os malfeitores”, disse ele.

O impasse na investigação da Polícia Estadual deveu-se à falta de pessoal e à interferência política. A taxa de condenação do CBI foi de 65%, em comparação com 26% da polícia estadual. Depois que a Diretoria de Execução retirou o ‘Consentimento Geral’ para que as agências centrais assumissem casos após a prisão do Ministro de Estado Senthil Balaji, a responsabilidade de iniciar uma investigação CBI estava agora nas mãos do Ministro-Chefe Annamalai, disse. .

Justificando a sua autoflagelação no caso de agressão sexual de estudantes da Universidade Anna, Annamalai disse que isso reflectia o fracasso do próprio sistema policial numa democracia. O BJP levará a questão ao seu fim lógico, disse ele.