Anora leva tudo no Spirit Awards e voa para o Oscar

“Anore” Sean Baker ganhou o melhor diretor e melhor atriz como chefe da atriz Mikey Madison no Independent Spirit Awards, que ocorreu no sábado à noite em Los Angeles. Após duas semanas de En-Colin, com os críticos da Associação de Críticos, Diretores da Guilda dos Diretores e produtores de PGA, ANRA ainda fortalece sua posição em relação ao Oscar no próximo domingo, em que a Palma D’Oro, independente da Índia, tem seis indicações , incluindo um para o melhor filme, então ele é muito popular neste momento.

O Spirit Award, que é celebrado na cortina na praia de Santa Monica, é considerado a irmã mais transfortiva e incrível dos prêmios acadêmicos porque admitem produções cinematográficas e televisivas independentes com um orçamento inferior a US $ 30 milhões. Ao receber o preço da direção de Baker – que também escreveu, produziu e montou a história de uma jovem prostituta Brooklyn, que se apaixona pelo sentimento russo – ele falou sobre o quão difícil é criar trabalhos independentes na indústria que não é mais capaz de financiar projetos de risco. “Filmes independentes correm o risco de que” cartões de visita “estejam se tornando apenas para encontrar obrigações maiores. O sistema deve mudar. É simplesmente insustentável ”, ele foi marcado com paixão entre aplausos.

Anora – voltou para a sala na Itália com a Universal de 20 de fevereiro – rasgou o título do melhor filme de 2024 para “I Saw Glow TV”, de Jane Schoenbrun, ‘Sing Sing’, de Greg Kwedar, “Nickel Boys”, de Ramell Ross E ‘Substancial de Coralie Fargeat. De acordo com o BAFTA, a vitória de Kieran Culkin também é o melhor intérprete secundário para “dor real”. Seu diretor, What -ar e roteirista Jesse Eisenberg, foi concedido pelo roteiro. O prêmio para o melhor documentário não recebeu nenhum outro país, o filme da equipe israelense-palestina sobre a destruição da vila na margem oeste da Jordânia. Também é preferido para esculturas designadas pelas academias, é distribuído na Itália que procurou cinema, enquanto não chegava aos quartos americanos. ‘Flow’, o desenho animado poético letão com um gato no protagonista foi declarado o melhor filme internacional. Os eleitores da academia também o colocaram entre filmes em uma língua inglesa, bem como entre animação.

Reprodução reservada © Copyright ANSA