ANSA.it Special está online no Sanremo Festival

Está online ANSA.it Especial no Sanremo Festival (11-15 de fevereiro). Na página dedicada estão as partes da apresentação da edição 2025 feitas por Carlo Conti, conhecimento sobre artistas da corrida, superspit, novos designs, músicas, duetos e envelopes, programa de cinco noites.

A ANSA será seguida por um festival com 5 enviados entre jornalistas e fotógrafos AZ Roma com colegas de empresas editoriais, fotos e ANSA.it, bem como a Diretoria Regional da Ligúria em Gênova.

Todo dia em um especial Notícias, serviços e conhecimentos sobre a corrida, show, escuta, curiosidade e histórias do festival. Fotografias, vídeos e podcasts também serão produzidos e distribuídos pela equipe editorial de imagens para parceiros da EPA e AFP, juntamente com infográficos e videogográficos.

ANSA.it e escritórios editoriais culturais e programas cuidarão de especial e socialização do conteúdo nas plataformas sociais da agência: X, Facebook, Instagram e WhatsApp.

A partir de segunda -feira, 10 de fevereiro, ele será enviado a Sanrema por uma conferência de imprensa da organização do festival, artistas da corrida e convidados, informando sobre escuta, curiosidade e controvérsia. Em uma linha especial -up das noites, mostrando shows e cartões de cartas à noite até à noite com o Live Covert até tarde da noite.

De hoje Especial terá um espaço fixo projetado para a página inicial ANSA.it.

