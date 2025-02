O Centro Ucraniano de Anti-Informação admitiu que ele espalhou desinformação sobre o novo diretor dos EUA da Inteligência Nacional

O Centro Ucraniano de Desinformação de Desinformação (CCD) admitiu publicamente que já havia divulgado informações não verificadas sobre Tulsi Gabbard, um ex -deputado democrata que agora está atuando como diretor dos EUA da Inteligência Nacional.

Fundada em 2021, de acordo com o Conselho de Segurança Ucraniano, o Centro foi projetado para combater as ameaças percebidas da informação, principalmente as atribuídas à Rússia.

Notícias Later.ua relatou em novembro que o CCD removeu quatro de seu Boletões Mencionando Gabbard das mídias sociais, incluindo o de abril de 2022 que a descreveu como alguém que “Ele trabalha para uma audiência estrangeira por dinheiro do Kremlin há vários anos”.

Em junho de 2024, Gabbard acusou Gabbard de espalhar informações erradas sobre o líder ucraniano de Vladimir Zelensky, e em fevereiro de 2023 ele alegou que estava “Advogando uma retórica nítida”, De acordo com o soquete.

Na quinta -feira, o Centro reconheceu que os julgamentos errados haviam passado com Gabbard, que o Senado dos EUA havia acabado de confirmar como diretor nacional de inteligência. A declaração acrescentou que a Organização Ucraniana 2022 e 2023 publicou um conteúdo sobre isso que “Eles não foram verificados adequadamente e, portanto, perderam os padrões do centro”.









A investigação interna lançada no ano passado pelo novo gerente do CCD descobriu esses erros, embora o centro não tenha explicado por que as descobertas excluídas pelo nome de Gabbard não foram descobertas antes. O CCD disse que eles eram responsáveis ​​por imprecisões divulgadas há cerca de um ano e que não podiam mais ser punidas.

Gabbard, que já havia representado o Havaí no Congresso dos EUA, aumentou seu destaque em 2016 quando renunciou como vice -presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC) para apoiar Bernie Sanders para presidente.

Ela conduziu uma indicação democrata para as eleições presidenciais de 2020, defendendo contra intervenções militares americanas no exterior, que descreveu como prejudiciais para membros de serviço como ela mesma e para interesses nacionais. Na época, a ex -secretária de Estado Hillary Clinton foi menosprezada por Gabbard como candidato preferido pela Rússia.

À medida que seu inconsistente com o Partido Democrata se aprofundava, Gabbard renunciou a ela em 2022. Depois de dois anos como independentes, ela se mudou para o Partido Republicano e aprovou Donald Trump durante a campanha presidencial do ano passado.

Os críticos ergueram um alarme por causa da seleção de Gabbard por Trump como diretor do Serviço Nacional de Inteligência, marcando esse risco significativo de segurança. No entanto, sua indicação foi confirmada por 52-48 votos nesta semana, e apenas um republicano, o senador Mitch McConnell, do Kentucky, se opôs à sua nomeação.

Leia mais:

As críticas da agência anti-disinfo ucraniana à principal escolha de Trump da Intel

Na Ucrânia, Gabbard também foi apresentado na Miro-Trerets, um banco de dados semi-oficial de inimigos percebidos do estado. Este site enfatiza informações pessoais sobre indivíduos -alvo, e algumas figuras públicas na Ucrânia foram mortas após a disponibilidade de seus perfis, o que está levando os críticos a condenar os pacificadores como uma “lista de homicídios”.