Antecipando a transmissão da febre aftosa ao gado, o Ministério da Agricultura da Indonésia distribui 170.000 doses da vacina HRP em Bali

Bali, LONGA VIDA – O Diretor Geral da Pecuária e Saúde Animal do Ministério da Agricultura da Indonésia, Agung Suganda, afirmou que o risco de morte do gado devido à febre aftosa é relativamente baixo, especificamente 2%.

Contudo, a febre aftosa deve ser tratada com seriedade porque a transmissão é muito agressiva e tem implicações complexas se for tratada demasiado tarde.

Enquanto isso, na ilha de Bali, até 1º de agosto de 2022, não havia casos relatados de PMK. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

No entanto, Agung disse que o governo deve prestar atenção e continuar a desenvolver estratégias para fazer esforços máximos para que Bali possa manter o estatuto de zero casos de PMK.

“Estamos atentos porque Bali é uma das áreas de origem pecuária que pode enviar gado para todas as regiões”, disse Agung, em Denpasar, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Um dos esforços que Agung disse estar a ser intensificado é acelerar o programa de vacinação de animais vulneráveis ​​à febre aftosa (HRP), especialmente bovinos. Em 2025, o governo destinará 4 milhões de doses de vacinas e 170 mil doses para Bali.

“Ontem foram recebidas 17 mil doses que serão utilizadas na vacinação de janeiro. A distribuição técnica foi formulada por Disdenganngan Bali”, ele explicou.

Agung Suganda acrescentou que 4 milhões de doses de vacina serão priorizadas em áreas que estão na zona vermelha de transmissão da febre aftosa. Esta zona vermelha inclui áreas de origem pecuária com tráfego bastante elevado, nomeadamente seis províncias de Java, Lampung, NTB e Bali.

Além da vacinação, são necessários vários esforços para prevenir um novo surto de febre aftosa em Bali, incluindo a melhoria da biossegurança e da gestão da manutenção, impedindo a propagação do vírus na sua origem através do abate condicional e realizando uma vigilância rigorosa dos animais. a mobilidade do gado que entra em Bali.

Ele espera que Bali possa tornar-se um modelo para outras regiões nos seus esforços para abordar e controlar a febre aftosa. Além disso, se conseguir manter zero casos, está optimista de que Bali entrará em breve na zona verde de transmissão da febre aftosa.

Agung Suganda apelou ao apoio de todas as componentes para que o programa de vacinação PMK seja um sucesso. Pede-se aos criadores que não hesitem em incluir os seus animais de estimação na vacinação.

Além de prevenir a transmissão da febre aftosa, a vacinação também aumentará o valor económico do gado porque é um requisito para o tráfico inter-regional de animais.

Além de PMK, o Diretor Geral de Pecuária e Saúde Animal do Ministério da Agricultura da Indonésia também presta atenção aos esforços para controlar a raiva na região de Bali.

“Devemos ser capazes de controlar a raiva, porque Bali é a janela para a Indonésia. “Vamos nos unir, é claro, com o apoio de vários partidos, principalmente dos donos de cães”. ele concluiu.

Entretanto, o Chefe do Serviço de Agricultura e Segurança Alimentar da Província de Bali, I Wayan Sunada, disse que Bali tem um histórico de contrair febre aftosa em 2022. Referindo-se aos dados de casos, foram registadas 556 vacas infectadas nessa altura.

Do número de vacas infectadas, 553 foram abatidas condicionalmente e 3 vacas morreram. Sunada disse que naquela altura a região de Bali conseguiu resolver rapidamente o caso PMK e recebeu o reconhecimento do governo central.

“Em 1º de agosto de 2022, Bali estava com zero casos relatados de PMK”, Ligue para Sunada.

Ele acrescentou que desde que os casos de PMK eclodiram novamente em várias áreas no final de 2024, Disdenganngan Bali não recebeu nenhum relato de caso da Regência/Cidade até agora.

No entanto, os casos que se espalharam por diversas áreas continuam a ser motivo de preocupação e o governo provincial de Bali está actualmente a aumentar a vigilância contra o PMK.

Sunada espera o apoio do governo central e de todos os componentes da sociedade para que os casos em 2022 não se repitam e Bali possa manter zero casos de PMK.

Sunada explicou que a população de Animais Vulneráveis ​​à Febre Aftosa (HRP) em 2024 na região de Bali será de 390.081 bovinos, 796 búfalos, 41.498 caprinos e 409.616 suínos.

Em relação ao programa de vacinação PMK, até 31 de outubro de 2024, foram registrados 23.018 HRP vacinados no estágio VI.

Para o programa de vacinação PMK de 2025, Disdenganngan Bali tem como alvo 169.700 cabeças de HRP a serem implementadas em etapas em janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e setembro.

Sunada disse que os obstáculos ao combate à febre aftosa na região de Bali são a população dinâmica de HRP devido ao tráfico entre ilhas, a resistência dos criadores devido a preocupações sobre eventos adversos após a imunização (EAPV) e recursos humanos e apoio orçamental limitados.