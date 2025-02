Anteriormente um cantor popular, a aparência de Justin Bieber agora é alarmante

Nova York, Viva -Singer Justin Bieber colhe o centro das atenções quando sua aparência parece desagradável quando você olha na cidade de Nova York na noite de quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Leia também: Olhos côncavos e expressão tensa Justin Bieber está no centro das atenções, os fãs estão preocupados com sua condição

O cantor de sucesso de 30 anos parecia exausto depois de ser visto deixando apenas o estudo em Big Apple. Este anúncio ocorreu depois que uma fonte disse ao DailyMail.com exclusivamente que a esposa de Justin, Hailey Bieber “,” trabalhou o tempo todo “, enquanto” relaxou com seus amigos “e passou um tempo em casa com seu filho de cinco meses, Jack, Jack, Jack .

Citado pela página do Daily Mail, domingo, 2 de fevereiro de 2025, vendo a aparência de Bieber, os fãs preocupados com o cantor que eu sinto depois que ele é descuidado e sombrio várias vezes nas últimas semanas.

Leia também: Justin Bieber de repente pare de seguir Hailey Bieber no Instagram, é para o divórcio?

O cantor gostoso foi visto com calças pretas soltas e a mesma jaqueta que uma camisa listrada em preto e branco. Ele deixou sua camisa ser abençoada quando saiu do estúdio, mostrando seu peito tatuado e pertencente à cueca na noite fria.

Não apenas isso, Bieber também parecia demacratada com calças soltas e jaquetas pretas com camisas pretas e brancas. Seus olhos pareciam côncavos. Uma mudança preocupante no meio do problema do divórcio com Hailey Bieber estava no centro das atenções.

Leia também: Justin Bieber falou depois de parar de seguir Hailey Bieber no Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=dt-iexvc4pu

O artista, que recebeu seu filho Jack com Hailey em agosto de 2024, foi a causa de preocupações para amigos preocupados com sua saúde.

Na quinta -feira, o casal causou especulações de que o problema poderia estar acontecendo em seu casamento quando foram vistos separados no local popular do Pitti Bar.

Hailey foi visto deixando apenas o restaurante por volta das 16h30, enquanto Justin, sem sua esposa, chegou com um grupo de amigos apenas meia hora depois. Ele e sua esposa foram vistos sozinhos por volta das 18h40.

Fontes próximas ao casal desde então revelaram que a expressão cansada de Justin poderia ser o resultado daquele que se tornou um “quase solitário”, combatendo a pressão da grande multidão e a atenção continuamente depois de anos sendo o centro da atenção do público

“Justin tem brigado nos últimos anos e a maioria deles é causada por sua preocupação em uma situação pública específica”, disse a fonte.

“Ele construiu um profundo medo de estar do lado de fora em lugares com muitas pessoas e tem uma profunda preocupação com a grande multidão. Essa é uma das razões pelas quais ele não viajou por um tempo”.

Uma fonte também disse que o fabricante bem -sucedido lutou com a pressão da grande multidão e o centro das atenções continuamente após anos de assistência pública, enquanto sua esposa Hailey, 28 anos, tentou fazê -lo voltar à vida pública.

“Justin se concentrou nos esforços de cura e recuperação para ficar longe de muitos eventos fora de casa, onde ele teve que se dar bem com estranhos, e isso finalmente fez dele um solo nos últimos tempos”, disse a fonte.

Amigos disseram que o medo de Justin afetou Hailey, que tentou incentivá -lo a superar seus medos, com especialistas afirmando que sua recente viagem a Aspen foi seu esforço para ajudá -lo a participar da vida pública.

No entanto, algumas fontes disseram que os amigos de Hailey estavam cada vez mais preocupados com o “comportamento inadequado” de Justin, e alguns o informaram que ele estava instado a deixar o músico.

“Hailey lutou com Justin quase desde o início do casamento”, disse uma fonte ao DailyMail.com exclusivamente na semana passada.

“Quando o bebê nasceu, ele estava lá para ele e pensou que ser pai o mudaria para melhor, mas isso não aconteceu”, acrescentaram.

“Ele o amava muito, mas ele era uma pessoa descontrolada. Alguns de seus amigos o aconselharam a ficar sozinhos e deixá -lo”, compartilhou a fonte.

Nas últimas semanas, o músico chamou a atenção ao parar de seguir outros nomes famosos. Eles incluem o mentor Usher, seu ex -gerente Scooter Braun e Ryan Good, que se tornaram o parceiro de Justin Bieber em seu casamento.