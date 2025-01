Antes de morrer, Alvin Lim fez diálise

Jacarta – A triste notícia vem do advogado Alvin Lim, que teria falecido na tarde de domingo, 5 de janeiro de 2025. O advogado deu seu último suspiro aos 47 anos.

A triste notícia foi confirmada pelo advogado Wendo Batserin, que faz parte da equipe jurídica de Pratiwi Novhiyanti. Segundo Wendo Batserin, Alvin Lim faleceu por volta das 12h desta tarde.

“Amigos, hoje quero compartilhar a triste notícia sobre o falecimento do conselheiro sênior Alvin Lim às 12 horas”, disse Wendo Batserin citando seu vídeo TikTok, domingo, 5 de janeiro de 2025.

É claro que esta é uma notícia triste e surpreendente, porque anteriormente não se sabia que Alvin Lim tinha uma doença grave. No entanto, descobriu-se que o advogado tinha feito diálise num hospital de Tangerang antes de fechar os olhos.

Embora esteja do lado rival de Alvin Lim, Wendo Batserin pediu aos internautas que continuassem lhe desejando coisas boas. Ele espera que Deus aceite todos os atos de adoração de Alvin Lim e que todos os seus erros sejam perdoados. Wendo Batserin também espera que a família de Alvin Lim, que ficou para trás, ganhe força e paciência.

“Espero que cada ato de adoração seja aceito por Deus. Perdoaremos todos os seus erros para que sua jornada para chegar lá seja tranquila e também rezo para que a família deixada para trás receba força e coragem”, explicou ele.

“Rezamos juntos, amigos, para que todos os pecados e erros sejam apagados”, acrescentou o advogado.

Anteriormente, o nome de Alvin Lim tornou-se tema de conversa pública porque ele defendeu Agus Salim na caótica questão dos bilhões de rúpias em doações. O partido de Agus Salim é suspeito de desviar dinheiro que deveria ter sido destinado a tratamento médico. No entanto, Agus Salim usou o dinheiro doado para cobrir diversas necessidades pessoais de sua família.

Alvin Lim também entra em conflito frequente com o famoso advogado Hotman Paris nas redes sociais. Ambos mostraram suas derrotas e não queriam perder com suas respectivas propriedades. Embora Hotman Paris exiba abertamente sua riqueza, Alvin Lim também admite que possui ativos que não são menos caros do que Hotman Paris.