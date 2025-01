Antes do Dia da República, Vande Bharat Express chega à Caxemira pela primeira vez

Na véspera do Dia da República, o Vande Bharat Express pousou no Vale da Caxemira pela primeira vez, após testes bem-sucedidos nos últimos dois meses em trilhos construídos nas regiões montanhosas altas e agrestes de Pir Panjal, conectando o com a região de Jammu. .

Os ônibus cor de açafrão e branco percorreram os trilhos de Anantnag, no sul da Caxemira, por volta das 10h, depois de deixarem a estação de Katra em Jammu às 8h. O trem pousou na estação ferroviária de Srinagar por volta das 11h. A distancia entre Katra e Srinagar é 190 km. .

“Um momento histórico e um sonho tornado realidade! O teste do trem Vande Bharat Express da estação ferroviária Shri Mata Vaishno Devi, Katra, para Budgam foi concluído com sucesso. Parabéns aos funcionários da Indian Railways e à equipe que trabalha no terreno”, disse o vice-governador da J&K, Manoj Sinha.

Maravilhas da engenharia

Em seu primeiro teste, o Vande Bharat Express percorreu trilhos considerados maravilhas da engenharia, incluindo a Ponte Anji Khad, a primeira ponte ferroviária estaiada da Índia, e a Ponte Chenab, a ponte ferroviária mais alta do mundo.

O líder do BJP e Ministro da União, Jitendra Singh, compartilhou as primeiras imagens do trem Vande Bharat cruzando a ponte ferroviária mais alta do mundo, a Ponte Chenab, em Reasi, em plataformas de mídia social. “A ponte cai na ligação ferroviária Udhampur-Srinagar-Baramulla”, disse Singh, em um post no X.

O poderoso Himalaia foi perfurado para construir 27 túneis, incluindo 1.500 metros de trilhos ferroviários instalados no túnel de 3.200 metros perto de Katra. Existem 37 pontes no trecho de 111 quilômetros entre Banihal e Katra.

Conectividade ferroviária

O Vale da Caxemira tem apenas duas ligações rodoviárias, Srinagar-Jammu e Srinagar-Rajouri-Jammu, ligando-o ao mundo exterior. Agora, a ambiciosa ligação ferroviária ajudará as pessoas a percorrer a distância de 800 quilómetros entre Deli e Srinagar em apenas 13 horas. O serviço promete conectividade ininterrupta em terrenos desafiadores e também oferece vistas deslumbrantes da paisagem.

Os trens Vande Bharat Express, com tecnologias avançadas, são projetados para suportar condições de frio e podem suportar temperaturas de até -30°C. O trem oferece tanques sanitários biológicos, sistema exclusivo de freio a ar e circulação de ar quente em temperaturas abaixo de zero. Autoridades disseram que um pára-brisa de camada tripla com filamentos de aquecimento proporcionará visibilidade clara ao motorista no inverno.