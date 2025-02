Antes do lançamento da equipe, Luca Marini e Joan Mir conheceram 500 motociclistas Honda

Yakarta, vivo -Joan Mir e Luca Marini lançarão uma equipe de motocicletas e Honda no evento de MotoGP de 2025 no Centro de Ridamento e Treinamento de Segurança do Motor Astra Honda (AHM-SRTC) Deltamas, em 1 de fevereiro de 2025. Antes do lançamento, os dois corredores reunidos com 500 Proprietários de motociclistas dos proprietários da Honda PCX.

Mais de 25 associações Honda PCX originárias de Yakarta e Java Ocidental. Nesta reunião e evento de saúde, a AHM está tentando trazer os amantes de motocicletas indonésias para seus corredores de ídolos em todo o mundo.

Ahm Wijaya faz seus sonhos em MotoGP. .

“Com o espírito de um coração, queremos fornecer energia positiva aos ciclistas da Honda para alcançar sonhos, bem como o entusiasmo que Joan Mir e Luca Marini estremeceram mais rápido para enfrentar a temporada de corrida de 2025”, disse Andy.

Antes da reunião do Honda Racer, os Omunites Honda PCX que vieram de várias cidades realizaram um passeio ao longo dos pontos de referência de Yakarta e Bandung City usando uma scooter de 160cc. A partir das áreas de Yakarta e Bandung e depois se reuniu no Estádio Raja Mukti Cikarang.

“É um orgulho para nós, a comunidade Honda PCX que teve a oportunidade e o valioso impulso de participar de uma série de eventos interessantes para a oportunidade de se reunir diretamente com os corredores de MotoGP e a equipe de corrida da Astra Honda”. Agus Signansyah disse como representante da comunidade PCX Motorcyclist, bem como o coordenador regional do Western Java, o Banten Honda PCX Club Indonésia.

 Comunidade Honda PCX Visite Honda Factory Foto: Viva.co.id/muhammad Indra Nuugraha

Além de incentivar a comunidade de usuários da Honda PCX Scooter, dois corredores de MotoGP, Joan Mir e Luca Marini, visitaram a fábrica da Honda PCX Manufacturing e viram primeiro o processo de produção de scooters premium dos filhos dos filhos da nação em AHM Plant in AHM Deltas, Java Ocidental.

Eles não apenas observam o sofisticado processo de produção de tecnologia, o MotoGP Rivers também interage a Indonésia direta.

