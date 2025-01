Antes do Orçamento da União, o Secretário de Finanças Tuhin Kanta Pandey atribuiu a responsabilidade do departamento de Receita

Faltando pouco mais de três semanas para o Orçamento da União em 1º de fevereiro, o Centro transferiu na quarta-feira (8 de janeiro de 2024) o recém-nomeado Secretário de Receita, Arunish Chawla, para o Departamento de Investimento e Gestão de Ativos Públicos (DIPAM), e confiou-lhe as Finanças. Secretário Tuhin Kanta Pandey do Departamento de Receita.

Chawla assumiu o cargo de secretário de Receita em 26 de dezembro, substituindo o secretário de Assuntos Econômicos, Ajay Seth, que ocupava o cargo adicional do departamento desde que o atual Sanjay Malhotra foi nomeado governador do Banco Central da Índia no mês passado.

O Secretário das Finanças, a quem também foi confiada a chefia da DIPAM e do Departamento de Empresas Públicas, passará agora a responsabilidade desses dois departamentos ao Sr. Chawla, a quem também foi atribuída a função adicional de Secretário do Ministério da Cultura, até um chefe regular é nomeado. nomeado, decidiu o Comitê de Nomeações do Gabinete.