Antevisão do início do ano: PLN oferece promoção de aumento de energia de 50%

Jacarta – PT PLN (Persero) oferece promoção de desconto na adição de energia elétrica através do programa Early Celebration 2025 Ao realizar transações no aplicativo PLN Mobile, o cliente pode obter um desconto de 50% na adição de energia elétrica.

Esta promoção é válida para clientes monofásicos de baixa tensão de 450 Volt Amperes (VA) até 5.500 VA e pode adicionar potência de até 7.700 VA para todas as faixas tarifárias até 15 de janeiro de 2025.

O Diretor Comercial e de Varejo da PLN, Edi Srimulyanti, explicou que este programa visa facilitar as coisas para os clientes que desejam adicionar eletricidade sem ter que pagar uma taxa elevada.

“A PLN está empenhada em continuar a melhorar os serviços para satisfazer as necessidades das pessoas. Esperamos que este programa possa ajudar as pessoas a satisfazer as suas necessidades de electricidade a custos mais acessíveis”, disse Edi, citado num comunicado oficial, sábado, 4 de Janeiro de 2024.

Edi acrescentou que esta promoção só se aplica a clientes que se tenham registado antes de 1 de dezembro de 2024. Os pedidos de energia adicional podem ser apresentados através da aplicação PLN Mobile, do balcão ou do escritório PLN.

“Este programa é uma forma de agradecimento e uma oportunidade para os clientes experimentarem um uso mais confortável da eletricidade no início de 2025”, acrescentou Edi.

Este mecanismo de promoção é realizado através da distribuição de cupons eletrônicos aos clientes que realizam transações no PLN Mobile. Os clientes podem receber cupons eletrônicos no recurso de recompensas do aplicativo ou por e-mail.

Após inserir o e-cupom, será emitido um número de registro e o cliente poderá prosseguir com o pagamento.

“O processo é muito simples. Os clientes só precisam fazer pagamentos de eletricidade ou comprar tokens através do PLN Mobile e, em seguida, reivindicar o cupom. Após inserir o código do cupom válido e confirmar o pagamento, a unidade PLN local processará imediatamente a energia extra”, Edi explicou.

Edi disse ainda que esta promoção foi lançada para proporcionar comodidade aos clientes. Assim, espera que o público possa aproveitar ao máximo esta promoção e garantir a instalação da aplicação PLN Mobile.

“A Comemoração Antecipada 2025 é válida até 15 de janeiro de 2024. Convidamos as pessoas que queiram aumentar a sua energia elétrica a aproveitarem imediatamente esta oportunidade”, concluiu.