Anthony Mackie diz que Shah Rukh Khan de Bollywood deveria estar em Vingadores

Os renomados atores indianos como Farhan Akhtar e Mohan Kapoor já apareceram no universo cinematográfico da Marvel através da série 2022 Sra. Marvel. No entanto, Shah Rukh Khan, um dos atores mais bem -sucedidos do mundo, ainda não estrelou um projeto de Hollywood, apesar de uma carreira que cobre mais de 35 anos.

Anthony Mackie, do Capitão América 4 elogia Shah Rukh Khan, quer que ele seja um vingador

Anthony Mackie está atualmente promovendo seu próximo filme, Capitão América: Brave New World. Apenas dois dias antes do seu lançamento, Mackie praticamente se conectou com o influente Kevin Zingkhai, indiano para uma entrevista publicada em Instagramonde ele fez esse desejo surpreendente dele.

De acordo com ele Deccan HeraldDurante a discussão, Zingkhai perguntou: “Se você pudesse recrutar algum herói de Bollywood como o próximo vingador, quem seria e por quê?” Mackie respondeu instantaneamente: “Eu acho que Shah Rukh Khan”. Além disso, ele descreveu o ator indiano como “o melhor melhor” para se juntar aos Vingadores.

Não é a primeira vez que Khan é considerado um papel no MCU. Em setembro de 2018, o ex -vice -presidente de desenvolvimento criativo da Marvel Studios, Stephen Wacker sentou -se para conversar com O Indian ExpressQuando ele disse que ama Shah Rukh Khan no MCU.

Ele disse para a saída na época: “Se fizermos conteúdo indiano, temos que colocar Shah Rukh Khan. Você tem que estar nele.

Embora Mackie tenha expressado seu desejo de que Khan se juntasse ao MCU como vingador, o ator indiano ainda não fez sua estréia em Hollywood. Em uma entrevista de 2024 com VariedadeKhan disse: “Não quero soar a opção, mas deve ser um artigo digno do status que o público indiano me deu. Não deve decepcionar.

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.