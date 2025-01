Anthony Mackie fala sobre Harrison Ford, o filme ‘pessoal’ do MCU no vídeo do Capitão América 4

Um novo vídeo em destaque para Capitão América 4 foi lançado.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é o quarto longa-metragem da franquia Capitão América da Marvel Studios. O filme, que será lançado no próximo mês, mostra Anthony Mackie reprisando seu papel como Sam Wilson/Capitão América, enquanto Harrison Ford interpreta Thaddeus “Thunderbolt” Ross/Red Hulk.

Assista ao novo Capitão América 4 vídeo abaixo (veja mais trailers e clipes):

O que acontece no vídeo do Capitão América 4?

No longa-metragem Capitão América: Admirável Mundo Novo, Mackie explica como ele chegava “ao set todos os dias com um sorriso no rosto porque estamos fazendo o Capitão América”. Ele continuou: “Receber o escudo significa muito para mim”. meu. “É pessoal.”

Ele também disse sobre trabalhar com a Ford: “Harrison era legal e legal. Foi muito interessante vê-lo esculpir um personagem em um mundo tão grande. “Eu não poderia colocar um preço nessa lição.”

Ford acrescentou: “Eu tinha visto atores dos filmes da Marvel se divertindo. Eu pensei: ‘Bem. Talvez eu devesse comprar um pouco disso.

Kevin Feige, que também aparece no vídeo, disse: “(Sam) tomou a decisão de se tornar descaradamente o Capitão América. E Harrison Ford interpretando o presidente Ross é um dos muitos momentos de beliscão.”

O final do vídeo mostra ainda mais “tantas surpresas” reservadas aos fãs quando Capitão América 4 chegar aos cinemas dos EUA em 14 de fevereiro de 2025, como parte da Fase Cinco do MCU.

“Anthony Mackie retorna como o herói Sam Wilson, que assumiu oficialmente o papel do Capitão América”, diz a sinopse do filme. “Depois de se encontrar com o recém-eleito presidente americano Thaddeus Ross, Sam se encontra no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir a razão por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro mentor deixe o mundo inteiro vermelho.”

Originalmente relatado por Brandon Schreur em super-herói.