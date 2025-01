Anthony Mackie foi criticado por uma declaração sobre o Capitão América, embora …

Amerika, vivo – Antes do lançamento do Capitão América: Brave New World, o ator principal Anthony Mackie estava no centro das atenções após sua declaração sobre o significado do Capitão América Viral nas redes sociais. Sua declaração desencadeou o debate e até precisava de mais esclarecimentos do ator.

No entanto, muitas pessoas consideram que as críticas recebidas por Mackie não são justas, considerando que Chris Evans, o ator anterior que interpretou o Capitão América, havia dito o mesmo ao assumir o papel. De fato, o significado transmitido também apareceu na história em quadrinhos do Capitão América. Mova -se ainda mais.

A seguir, é apresentada uma declaração original de Mackie que é a questão da discussão acima mencionada de Forbes:

“O Capitão América representa muitas coisas diferentes e acredito que o termo ‘América’ não deve ser uma dessas representações. É um homem que mantém sua promessa, que tem honra, dignidade e integridade”.

https://www.youtube.com/watch?v=aboq9lvtxbq

Então, Mackie deu esclarecimentos através do Instagram:

“Eu sou um americano que está orgulhoso e assume o papel de um herói, pois o Capitão América é a maior honra da minha vida. Realmente respeito por aqueles que têm dever e serviram para o nosso país. O Capitão América tem características universais que podem ser aceitas por pessoas de todo o mundo.

Se essa afirmação for considerada controversa, surge a questão por que Chris Evans não aceitou reações semelhantes ao expressar sua opinião sobre esse caráter. Em uma entrevista à CBM em 2011 antes do lançamento do filme Capitão América: o Primeiro Vingador, Evans declarou:

“Ha, para mim, eu não quero ser pego demais do lado americano. Este não é um filme que só cumprimenta a bandeira. Na verdade, há uma cor vermelha, branca e azul, mas esse personagem foi criado casualmente Nos Estados Unidos durante a guerra, quando há um inimigo claro, embora seja chamado Capitão América.

 Chris Evans como Capitão América

Se você observar mais na história em quadrinhos do Capitão América, um tópico semelhante também foi levantado com mais firmeza. Um exemplo está em uma edição em quadrinhos:

“Ouça -me, todos vocês, esse homem, seu herói, que os Estados Unidos são o melhor país do mundo! Forjou todas as imperfeições mais brilhantes e brilhante.

 Capitão América: Brave Novo Mundo

“Mas eu digo que os Estados Unidos não são nada! Não porque os Estados Unidos são ótimos, mas porque os Estados Unidos são frágeis!

Imagine se Anthony Mackie dissesse o comunicado. O que Mackie disse na verdade repetiu apenas a visão geral do Capitão América, como declarou e até descreveu o ator anterior nos quadrinhos originais. Se alguém pensa que o Capitão América é apenas um soldado que defende cegamente os Estados Unidos para espalhar a liberdade por todo o mundo, o entendimento desse personagem ainda pode ser superficial. Como referência, assistir ao filme Capitão América: O Soldado Inverno pode ser um material para reflexão.