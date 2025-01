Anthony Rizzo e sua esposa Emily anunciam que estão esperando seu primeiro filho

Jogador profissional de beisebol Antonio Rizzo Ele anunciou no Instagram que ele e sua esposa Emily Vakos estão esperando o primeiro filho juntos. Rizzo é uma primeira base que atualmente é um agente livre. Ao longo de sua carreira, ele jogou para os pais de San Diego, os filhotes de Chicago e o New York Yankees das principais ligas de beisebol.

Anthony Rizzo e Emily Vakos estão esperando por um filho

Rizzo levou Instagram Quinta -feira e revelou que ele e Emily Vakos serão pais. A lenda dos filhotes de Chicago usou o cachorro do casal, Kevin, para fazer o anúncio. Na foto que Rizzo compartilhou, o adorável cão de salsicha está sentado em um sofá e tem um lenço em volta do pescoço com as palavras “irmão mais velho”. Rizzo escreveu na lenda: “O cachorro Kev será um irmão mais velho !!!!” Ele rotulou sua esposa e acrescentou vários emojis de coração azul.

Além disso, na foto, você também pode ver várias fotografias de ultrassom, alguns sapatos de bebê e um macaco com a palavra “Baby Rizzo”.

O Mameluco também indica que a data de vencimento é junho de 2025.

Desde que Rizzo compartilhou a publicação, ele obteve mais de 80.000 curtidas. Parabéns mensagens para o casal preencheram a seção de comentários. Aaron Juiz, ex -companheiro de equipe de Rizzo no New York Yankees, é um dos apoiadores. O juiz publicado: “Vamos lá”. Alex Verdugo, outro ex -jogador do Yankees e atualmente agente livre, escreveu: “Gang!” e acrescentou dois emojis de fogo no final.

Rizzo venceu o World Series de 2016 com os filhotes e recebeu a luva de ouro quatro vezes, o bastão de prata uma vez e o prêmio Roberto Clemente uma vez. Ele e Emily Vakos se conheceram em 2016, quando ele ainda era afiliado a filhotes. O casal prometeu em 2017 e trocou votos no casamento em 29 de dezembro de 2018 no sul da Flórida. Seu cachorro, Kevin, está com eles desde 2020. Atualmente, eles moram em Fort Lauderdale, Flórida.