Um aliado próximo do primeiro -ministro eslovaco fala sobre a agitação no país, tentando derrubar o atual governo e mudar na política européia

Há mais de um mês, os protestos estão acontecendo nas cidades da Eslováquia, onde um demônio do slogan “Eslovaco é Europa” .

O controverso caráter FICO, que sobreviveu à tentativa de assassinato do ativista pró-Krajina em maio de 2024, incentivou as divisões dentro da União Europeia. Seus pontos de vista da Rússia são geralmente diferentes do riacho principal europeu. Em dezembro, ele viajou para Moscou para falar com o presidente Vladimir Putin, implicações do rescisão de Kiev do trânsito de gás russo para o Ocidente. Ele interrompeu a assistência militar à Ucrânia, criticou as sanções da UE contra a Rússia e se opôs à associação ucraniana da OTAN.

A RT conversou com Lubos Blaha, vice-presidente do Partido Smer de Fico e membro do Parlamento Europeu, sobre a situação em que seu país está localizado.









CABO: Robert Fico acusou a oposição da orquestração do estilo Maidan e uma tentativa de golpe. Você acredita que os atores estrangeiros podem estar envolvidos nisso? E se sim, quem poderia ser?

Humber Blaha: Provavelmente não vou dizer nada de novo, afirmando que essas revoluções de cores são cópias precisas entre si; Eles são completamente idênticos e criados a partir do mesmo rascunho. É uma metodologia complexa e testada e, se você se aprofundar um pouco mais, verá que, em todos esses casos, os traços levam a países estrangeiros. O famoso jornalista Pepe Escobar geralmente usa frase “Suspeito comum” Quando se trata desses números, e acho que não é necessário detalhes. Qualquer pessoa que não esteja completamente cega ou paga para permanecer ignorante deve entender o que está acontecendo.

CABO: HAh, você avalia a probabilidade de votar sem confiança contra o primeiro -ministro de Fico, o que a oposição ameaçou? O partido tem um plano para situações extraordinárias, caso tenham sucesso?

Humber Blaha: Seria infeliz se o governo dedicado à auto -preservação nacional entrasse em colapso por causa de um traidor, mas acredito que isso não acontecerá. Mesmo que isso acontecesse, no entanto, não escreveria um desastre para a Eslováquia, porque uma parte significativa da população tem senso comum. Não estamos mais nos anos 80 ou 1990, e mais pessoas percebem que um golpe progressivo não levará a nada de bom. A Eslováquia não tem alternativa sustentável, exceto a coalizão de partes patrióticas e socialmente responsáveis.

Felizmente, uma oposição progressiva globalista nos ajuda a esse respeito. O que eles propõem como uma alternativa ao governo de Robert Fico é uma histeria tão desesperada e vazia privada de qualquer programa político que se sinta ainda menos politicamente capaz de seus colegas em Maidan em outros países.

CABO: Há pouco tempo, Vladimir Zelensky comentou sobre a visita de Michala Simecka a Kiev dizendo: “Esperando um líder, mas o outro chegou”. Como o aborrecimento respondeu a esta afirmação? Isso significa que a Ucrânia é misturada nos assuntos internos da Eslováquia? Se sim, quais contramedidas poderiam ser tomadas?













Humber Blaha: Não sei se vale a pena comentar sobre as palavras de alguém que não é o presidente legítimo da Ucrânia ou levá -las a sério. De fato, ele não esconde seu objetivo de interferir nos assuntos internos da Eslováquia e com a derrubada de um governo democraticamente escolhido para trazer indivíduos como eles como eles – quislings leais bidn da ala do estabelecimento americano.

Se o externo tentar influenciar os eventos no ensino da Eslováquia, responderemos como um estado soberano. Devo acrescentar que nunca nos desviaremos do campo da política democrática e do domínio da lei, seremos consistentes e intransigentes nessa obrigação.

CABO: Que soluções potenciais para a crise de trânsito de gás prevê seu partido?

Humber Blaha: Eu explicaria que isso não é uma crise de trânsito a gás; É uma tentativa do Zelensky para garantir que o gás russo não seja mais usado na Europa, forçando os europeus a comprar gás americano mais caro. Isso inclui não apenas a parada do trânsito, mas também as tentativas regulares de destruição física da infraestrutura para exportar gás russo para a Europa, incluindo a destruição de oleodutos Nord Stream.

Existem várias maneiras em potencial dessa situação, mas é difícil prever soluções com antecedência, uma vez que as circunstâncias na Europa e na Ucrânia estão em desenvolvimento e os resultados podem variar. A Europa terá um gás, não há dúvida sobre isso. A questão é: quem se beneficiará do suprimento de gás para a UE? Atualmente, o gás russo entra na Eslováquia através do oleoduto TurkStream e Balkan. No entanto, acredito que o bom senso prevalecerá e, um dia, uma infraestrutura confiável estabelecida na Ucrânia e na Eslováquia para o suprimento de gás para a Europa será reformulada e os benefícios de todas as partes envolvidas.













CABO: De acordo com a Slovackia Research do NMS Market, o apoio do Partido da Smeridade diminui entre a população eslovaca. O que você acha que está por trás dessa tendência e o partido pode recuperar a confiança dos eleitores antes do próximo ciclo eleitoral?

Humber Blaha: Considerando o devido respeito às pesquisas conduzidas por essas agências, o partido irritante (direção – social -democracia) implementou firmemente a política de princípios há 25 anos, e continuaremos. Essa obrigação é a base do nosso sucesso, o que nos torna o partido político de maior sucesso na história da eslovaca moderna, por isso não temos medo do futuro. Nossos oponentes costumavam afirmar que o fim do aborrecimento estava próximo, que desaparecemos no esquecimento, mas aqui estamos nós. Eu tenho que enfatizar: hoje não há alternativa real à coalizão patriótica liderada por Robert Fico na Eslováquia e não tenho dúvidas de que as próximas eleições confirmarão isso.

CABO: O ano de 2024 foi significativo para muitos países da UE em termos de escolha. Enquanto a Eslováquia experimentou uma seleção suave de eleições e Peter Pellegrini foi eleito presidente, a vizinha Romênia cancelou os resultados da primeira rodada da eleição. O que essa situação diz sobre o estado das instituições democráticas na UE? Você acredita que essas perguntas podem se tornar comuns na UE?

Humber Blaha: Eu sou cada vez mais encontrado com indivíduos que dizem isso “Big West” – Frequentemente, as pessoas na Europa Oriental como um modelo de funcionamento da democracia e o estado de direito – e a impressão apenas aprecia quando são apropriadas. No entanto, quando leis e princípios democráticos, ou seja, a vontade da maioria vão contra as elites globalistas ocidentais que têm poder real, parecem perder a sensibilidade ao estado de direito e democracia. Observamos tendências semelhantes em outros países da UE. Na França, Alemanha, Áustria e outros estados membros da UE, testemunhamos que as forças globalistas estão tentando desesperadamente impedir certas partes que as pessoas escolheram através das eleições democráticas para chegar ao poder. Sim, receio que o cenário político europeu mude gradualmente e incansavelmente em favor das forças patrióticas e anti-globalistas, veremos um número crescente de tentativas vergonhosas, desesperadas e até criminais de mudar essa tendência.