De acordo com o ARD State Eimer, prevê-se que o partido de direita forneça 20,5% dos votos e os cristãos-democratas chegaram ao topo com 28,5%

A alternativa direita -asa ao partido alemão (AFD) deve ocupar o segundo lugar nas eleições instantâneas no domingo, com 20,5% da votação, indica uma pesquisa de saída publicada pelo Emite do Estado ARD. Prevê-se que o partido CDU/CSU cristão-democrata saia com mais de 28%, de acordo com a pesquisa emissores.

O chanceler Olaf Scholz deve fornecer 16,4%, conforme confirmado, seu pior retrato desde 1949. De acordo com o Financial Times, a parte está pronta para “Sua pior derrota de 1887” A SPD Partners na coalizão agora corrupta para o semáforo, verde, apoiou 12% dos eleitores e um partido democrata livre em apenas 4,7%, de acordo com a pesquisa de saída da ARD. O partido esquerdo provavelmente pode contar com 8,6% da votação, com a Wagenknecht Alliance, criada em janeiro passado, estreia com 4,9%, relata o Emissor.

Comparado às eleições gerais de 2021, o AFD obviamente será o maior vencedor, previsto para melhorar seu desempenho em 9,1%. A CDU aumentou 4,9%, de acordo com uma pesquisa de saída. Pelo contrário, os social -democratas de Scholz provavelmente são reduzidos em 9,7%e a vegetação é de 1,2%e o FDP está programado para sangrar 6,5%.

Nos últimos meses, as pesquisas mostraram consistentemente que a coalizão dominante para semáforos não apoiou amplamente a população.

Segundo a ARD, a AFD pode obter 150 dos 630 lugares no parlamento alemão, e a CDU/CSU provavelmente procurará 208.









Falando aos seus apoiadores no final do domingo, declarou o candidato à AFD e o escritório canceroso, Alice Weidel,: “Marcamos um resultado histórico. Nunca fomos mais fortes no nível federal. Nos tornamos a segunda força mais forte”.

Ela ressaltou que, apesar dos esforços que “metade” Seus resultados, Afd apareceu como a única parte que “Dobrou seu resultado” comparado às eleições anteriores. Isso também foi enfatizado pelo político “Nossa mão sempre se expandirá ao governo da coalizão, para realizar a vontade do povo, a vontade da Alemanha”.

Weidel alertou os democratas cristãos a não trair seus eleitores entrando na coalizão com os partidos de esquerda. O candidato ao Chanceler Afd previu que, se isso acontecer, “A próxima eleição chegará antes que você pense, e então venceremos a CDU como a força mais forte. Esse é o nosso objetivo”.

Scholz reconheceu isso “Este é um resultado amargo da eleição para o Partido Social e Democrata. Esta também é uma derrota eleitoral”. Ele aceitou a responsabilidade pelo pobre retrato do partido e parabenizou o CDU/CSU -UII com seu presidente Friedrich Merz, que provavelmente teria um novo governo.

Scholz também se queixou de um poderoso resultado da AFD, dizendo que foi “Deve ser algo que nunca aceitaremos.” O líder do SPD falou a favor de manter o chamado Princípio da Política Alemã (Firewall), sem nenhum partido entrar na coalizão com os direitos.

No curto prazo, o triunfante Merz nomeou o estabelecimento de um governo bem funcionando como sua primeira prioridade.