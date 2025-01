A grande história Anti-RFK Jr. Os anúncios objetivos dos senadores republicanos Uma organização progressiva não lucrativa está aumentando sua campanha para convencer os senadores de que votar contra Robert F. Kennedy Jr., Secretário de Secretário de Saúde e Serviços Humanos de Trump. © Jason Goode 314 Ação, um grupo dedicado a escolher democratas na história científica, lançará uma mensagem de texto de US $ 250.000 e uma campanha de publicidade digital focada em Senadores republicanos Em oito estados, de acordo com os detalhes compartilhados primeiro com a colina. Na segunda -feira, a campanha de mensagens de texto enviará um aviso de “Alerta de Saúde Pública” de que Kennedy tem tentado Reescreva seu álbum Afirmando que não é anti -cacuna. Ele pedirá às pessoas que ligam para o Partido Republicano. Bill Cassidy (La. Ele Anúncio digital Connect RFK Jr. Anti -cacuna ativismo em samoa com o surto de sarampo mortal do país e aponta que Kennedy ganhou milhões de demandas Vacinas de orientaçãoEspecificamente sobre Gardasil, uma vacina que protege contra papiloma humano (HPV). Seu acordo de ética com o governo federal permitiria que ele mantenha seu Participação financeira No litígio contra o fabricante da Gardasil Merck, se confirmado. “Permitir que Robert F. Kennedy mantenha uma participação financeira nas demandas anti -cacamia, enquanto lidera o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de nossa nação é incomum e perigosamente irresponsável”, disse Shaughnessy Naughton, presidente e fundadora da 314 ação, em comunicado . No início deste mês, 314 ação se juntou ao governador do Havaí Josh Green (D) e do Phys Democrata avisar Postura anti -acuna de RFK Jr. Kennedy enfrenta um painel do Senado na quarta -feira por sua audiência de confirmação. Este painel é esperado, o Comitê de Finanças, para avançar sua indicação para o chão, onde você só pode perder Três votos republicanos Se cada democrata se opõe a ele. O Painel de Saúde do Senado, presidido por Cassidy, também manterá uma audiência com Kennedy na quinta -feira. Nenhum republicano falou contra a indicação de Kennedy, mas alguns criticaram seus pontos de vista e comentários anteriores sobre vacinas. Kennedy se encontrou com senadores nas últimas semanas, dizendo a eles que não se opõe a vacinas, ele simplesmente o fez Algumas perguntas sobre a evidência de sua segurança. Disse uma porta -voz de Kennedy em x Na semana passada, ele se encontrou com metade do Senado. Bem -vindo ao Hill Boletim de Atendimento MédicoSomos Nathaniel Weixel, Joseph Choi e Alejandra O’Connell-Domenech; Toda semana seguimos os últimos movimentos sobre como Washington afeta sua saúde. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui.