Antiga escultura de metal de Umamaheshwara encontrada em Karnataka

Uma escultura de metal de Umamaheshwara foi encontrada em Taggunje, na vila de Ajri, em Kundapura taluk, no distrito de Udupi, em Karnataka. Feito de cinco metais, é uma combinação rara de culto Shaiva-Shaktha e Naga, de acordo com T. Murugeshi, professor associado aposentado de História Antiga e Arqueologia.

Lord Shiva está sentado, com sua consorte Parvati (Uma) no colo esquerdo, em uma plataforma de lótus. Lord Ganesha está à sua direita, Shanmukha à sua esquerda e Nandi está sob o pé direito na plataforma.

Ele tem Jatamukuta como cocar e um terceiro olho no centro da testa. Senhor Maheshwara detém um Parashu (machado) na mão traseira direita e um fígado (veado) nas costas da mão esquerda. Sua mão dianteira direita mostra abhaya mudra e a mão esquerda toca a coxa esquerda de sua consorte. Acima da cabeça do Senhor Shiva está uma cobra de cinco cabeças como guarda-chuva.

Uma segura na mão esquerda um botão de lótus e na mão direita segura o Senhor Shiva. Ela está adornada com um entrar como cocar, e ambos são bem ornamentados. Um lindamente elaborado bem-sucedido (arco) está no verso da imagem com um leão localizado no centro, ou Kirtimukha.

Significado histórico

“Quando desbloqueamos o ídolo de sua plataforma, podemos ver duas linhas escritas na superfície da plataforma. A primeira linha diz Murthy Saakshique significa “no testemunho deste ídolo”. A segunda linha diz ‘G 3 ke ra Shu 14’, o que significa que o ouro de 3 gadhyanas foi usado para preparar este ídolo e contém 14% de ouro’”, disse ele.

A escrita está em Kannada com escrita do século XVII.

“É o fator decisivo sobre a idade desse ídolo. Portanto, esta bela escultura foi provavelmente feita no século XVII, pois o estilo do século XII é evidente (significa que o ídolo foi feito no século XVII usando o estilo do século XII)”, disse ele. “Estilisticamente, parece uma escultura do século XII.”

Culto Umamaheshara

O culto Umamaheshwara foi fundado por Soma Sharma de Gujarat nos séculos 10 a 11. Em pouco tempo tornou-se popular no subcontinente indiano. Foi influenciado pelo Budismo Vajrayana e o amor é seu tema central.

