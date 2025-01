Antony Blinken defende a política dos EUA em Gaza enquanto seu último briefing do Departamento de Estado é interrompido por protestos

O secretário de Estado cessante, Antony Blinken, defendeu na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) as políticas do governo Biden sobre a guerra de Israel com o Hamas depois que um acordo de cessar-fogo foi alcançado em Gaza, enfrentando protestos que interromperam sua última entrevista coletiva no Departamento de Estado.

Blinken disse esperar que o acordo, anunciado pelo presidente Joe Biden e pelo Catar na quarta-feira, seja implementado no fim de semana. Blinken chamou-o de “um momento de possibilidades históricas para a região e muito além”, mesmo quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que uma disputa de última hora com o Hamas estava atrasando a aprovação israelense.

“Será necessário um enorme esforço, coragem política e compromisso para tornar essa possibilidade uma realidade, para tentar garantir que o progresso que foi feito nos últimos 15 meses a um custo enorme e insuportável seja verdadeiramente duradouro”, disse Blinken.

Enquanto elogiava o acordo, duas pessoas presentes acusaram-no de cumplicidade na violência israelita contra civis palestinianos, em fortes explosões que o forçaram a fazer uma pausa. Um deles gritou: “Por que você não está em Haia?” em referência ao Tribunal Penal Internacional com sede na cidade holandesa. Blinken pediu-lhes que “respeitassem o processo”. Ambos os homens foram removidos fisicamente por agentes da Segurança Diplomática.

Embora os protestos sejam comuns em grandes reuniões públicas, incluindo esta semana, quando Blinken fez um discurso sobre o Médio Oriente num think tank com sede em Washington, são raros, se não sem precedentes, na sala de reuniões do Departamento de Estado.

Depois de se recuperar das interrupções, Blinken disse em resposta a outras perguntas que os Estados Unidos tiveram “diferenças reais” com Israel na forma como defendeu o seu povo e “expressou-as claramente em vários pontos”.

Mas “fizemos isso principalmente de forma privada, precisamente porque não queríamos alimentar as opiniões claramente defendidas pelo Hamas de que se a pressão aumentasse e se houvesse luz, eles não poderiam fazer nada”, disse Blinken. Que “eles poderiam recusar-se a participar nas negociações, atrasar um cessar-fogo e a libertação dos reféns, e assim perpetuar o sofrimento, a perda para as pessoas que afirmam representar”.

Blinken e outros membros da administração Biden enfrentaram severas críticas por não terem imposto restrições significativas ao fornecimento de armas a Israel ou pressionado o seu principal aliado o suficiente para aliviar uma crise humanitária em Gaza.

A ofensiva militar de Israel contra os militantes do Hamas, que desencadeou a guerra com os seus ataques transfronteiriços de 7 de Outubro de 2023 que mataram cerca de 1.200 pessoas, devastou vastas áreas de Gaza e expulsou cerca de 90% dos seus residentes das suas casas. milhão. Centenas de milhares de pessoas lutam contra a fome e as doenças em acampamentos miseráveis ​​na costa.

A campanha matou mais de 46 mil palestinos, segundo autoridades locais de saúde, que não fazem distinção entre civis e militantes, mas afirmam que mulheres e crianças representam mais da metade dos mortos.

Blinken viajou 12 vezes ao Oriente Médio na tentativa de acabar com os combates. O presidente Joe Biden e o presidente eleito Donald Trump estão assumindo o crédito pelo acordo de cessar-fogo depois que a Casa Branca trouxe o enviado de Trump para o Oriente Médio nas negociações paralisadas.