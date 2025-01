Anunciada a data de lançamento do streaming de Terrifier 3 para o filme Hit Slasher

Data de lançamento do streaming de Damien Leone Terrorista 3 foi anunciado.

A terceira parcela de Terrifier, que teve uma exibição bastante impressionante nos cinemas, voltou recentemente aos cinemas americanos durante a semana de Natal. O filme viu o retorno de David Howard Thornton como Art the Clown e Lauren LaVera como Sienna Shaw, com Leone mais uma vez atuando como escritor e diretor.

Depois de aterrorizar as festas de fim de ano em Terrifier 3, Art the Clown está pronto para arruinar o Dia dos Namorados. O terceiro filme Terrifier 3 estreia na ScreamBox, disponível para transmissão a partir de 14 de fevereiro de 2025.

Terrifier 3 marcou a primeira vez que a franquia se desviou de seu cenário habitual de Halloween. Como as primeiras parcelas, Terrifier 3 recebeu respostas em sua maioria favoráveis ​​tanto da crítica quanto do público, com uma pontuação crítica atual de 78%. tomate podre.

“Depois de sobreviver ao massacre de Halloween de Art, o Palhaço, Sienna e seu irmão estão lutando para reconstruir suas vidas destruídas”, diz a sinopse. “À medida que a época das festas se aproxima, eles tentam abraçar o espírito natalino e deixar os horrores do passado para trás. Mas justamente quando eles pensam que estão seguros, Art, o Palhaço, retorna, determinado a transformar a alegria do Natal em um novo pesadelo. A temporada de férias desmorona rapidamente quando Art libera seu tipo distorcido de terror, provando que nenhum feriado é seguro.”

Apaixone-se novamente por Art the Clown quando @damienleoneTerriifier 3 irá ao ar na SCREAMBOX em 14 de fevereiro!

Será seguido pelo novo documentário Art Attack! Dissecação do Terrorista 3 em 14 de março. pic.twitter.com/qLTEmpU3TA – SCREAMBOX (@ScreamboxTV) 15 de janeiro de 2025

O filme também é estrelado por Elliot Fullam como Jonathan, Margaret Anne Florence como Jess, Samantha Scaffidi como Vicky, Bryce Johnson como Greg, Chris Jericho como Burke e muito mais. Antes do lançamento do terceiro filme, Leone também confirmou que um quarto filme do Terrifier já está em andamento.

Em entrevista anterior com VariedadeO diretor brincou que Terrifier 4 será “um confronto épico, um épico próximo à saga Art the Clown”, provavelmente sugerindo o final da franquia.

Terrorifier 3 chega ao ScreamBox em 14 de fevereiro.