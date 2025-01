Anúncio sobre formação de painel de previdência é tática de adiamento, diz fórum

O anúncio do Ministro das Finanças de Tamil Nadu de que o governo estadual formaria em breve um comitê para examinar as modalidades e implementar o regime de pensões para os funcionários nada mais foi do que uma tática de adiamento, disse o presidente estadual da Associação dos Oficiais de Receita de Tamil Nadu (TNROA). ), MP Murugaiyan e o secretário-geral. S. Sankaralingam aqui na segunda-feira.

Numa declaração conjunta, afirmaram que em 2001, antes das eleições gerais, o presidente do DMK, MK Stalin, disse aos sindicatos de trabalhadores e professores que certamente implementaria a medida se o seu partido saísse vitorioso. Ele até disse: ‘Acredite, sou filho de Kalaignar Karunanidhi…’ durante a sua campanha e milhares de funcionários do governo acreditaram nas suas palavras.

No entanto, já se passaram quatro anos desde que o DMK chegou ao poder. Há dois dias, o anúncio do ministro das Finanças surpreendeu funcionários e professores. “Acreditamos que o Ministro-Chefe cumprirá a sua palavra. Mas ele não fez isso”, disseram.

O Ministro das Finanças disse que o governo de Tamil Nadu pesaria os prós e os contras das deliberações sobre as recomendações do Comité TV Somanathan do governo da União, que deverão ser implementadas a partir de Abril deste ano.

O anúncio da formação de um painel pelo governo do estado foi descrito como uma tática de lavagem de olhos e de adiamento. O Ministro-Chefe deve implementar imediatamente o Antigo Regime de Pensões, conforme prometido, no interesse dos funcionários e professores do governo estadual.

Além disso, o governo deve dar o seu selo de aprovação à concessão de subsídio de férias aos seus funcionários. Estava na moda até a pandemia de COVID-19. Citando o confinamento e outras questões, o governo também evitou discretamente o pagamento da isenção de licença. Agora, quando o próprio Ministro-Chefe alegou que as finanças do Estado tinham melhorado, o que o impedia de não as entregar aos funcionários, o Sr. Murugaiyan pediu e esperou que o Ministro das Finanças considerasse favoravelmente e ordenasse o pagamento dos salários de férias em atraso com efeitos retroactivos de 2020.